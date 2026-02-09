Archivo - Adidas presenta el balón de la final de la Liga de Campeones inspirado en la ciudad de Budapest. - ADIDAS - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adidas ha presentado este lunes el balón oficial de partido para la final de la Liga de Campeones en Budapest, un diseño que lleva el espíritu de la ciudad anfitriona al mayor escenario futbolístico del mundo y que tiene los icónicos gráficos de leones y dragones de Budapest, los paneles blancos en forma de estrella y los logotipos amarillos de adidas.

Inspirado en la identidad de Budapest como 'Buda y Pest: una historia de dos ciudades', el balón refleja "el contraste y la armonía" que definen la capital húngara. "Arquitectura histórica frente a vibrante vida nocturna, elegancia clásica frente a energía contemporánea: todo traducido a un lenguaje visual impactante para la noche más importante del fútbol", apunta el comunicado emitido por la marca alemana.

En el centro del diseño destaca una rica base metálica en color púrpura, realzada con un acabado de pigmento camaleónico que cambia sutilmente de tono según la luz, el ángulo y el movimiento. Sobre un lienzo blanco, los icónicos paneles en forma de estrella permanecen nítidos y llamativos, mientras que el espacio entre las estrellas presenta bloques de púrpura en capas con detalles gráficos dinámicos.

El sistema gráfico está inspirado en "formas líquidas" y en la distintiva tradición 'Art Nouveau' de Budapest, enriquecida por las "influencias culturales y regionales" que dieron forma a la arquitectura y a las artes decorativas de la ciudad. "Una vibrante paleta de colores refleja el patrimonio artístico de Budapest a través de una lente contemporánea, mientras que las texturas fluidas y los acentos luminosos evocan sus ríos, puentes y calles iluminadas al anochecer", destaca.

Celebrando el simbolismo local, los icónicos motivos de leones y dragones de Budapest se integran en los gráficos de los paneles, como símbolo de "fuerza, orgullo y protección de la ciudad". Completando el diseño, los logotipos de adidas y de la UEFA Champions League aparecen en un llamativo amarillo, aportando un contraste potente y garantizando una gran visibilidad en el terreno de juego.

Más allá de la estética, el balón cumple los estándares más altos de rendimiento de élite. Con la probada construcción termosellada y sin costuras de adidas, el Balón Oficial de Partido ofrece una precisión, consistencia y control excepcionales, diseñado para la velocidad, exactitud e intensidad del fútbol de la UEFA Champions League.