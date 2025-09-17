Adrián Ben, Lester Lescay y Jaime Guerra se quedan lejos de las medallas en el Mundial

Adrián Ben durante la final de los 1.500 metros de los Campeonatos del Mundo de Tokio 2025 - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Adrián Ben no pudo estar este miércoles en la pelea por las medallas en la final de los 1.500 metros de los Mundiales de Atletismo al Aire Libre que se están disputando en Tokio, al igual que Lester Lescay y Jaime Guerra en la de salto de longitud.

El de Viveiro buscaba aprovechar su oportunidad en la final tras haber mostrado hasta el momento tener buenas piernas. La ausencia del noruego Jakob Ingebrigtsen abría más el abanico de cara a pelear por un podio siempre caro en la distancia y al que no pudo opositar finalmente el gallego.

Ben, en su primer Campeonato del Mundo en los 1.500, apostó por colocarse bien desde el inicio, en la mitad del grupo, y no cedió posiciones en un grupo que perdía pronto por problemas físicos a otro posible candidato como el británico Josh Kerr, campeón del mundo en 2023 y plata olímpica el pasado verano en París.

El mediofondista española se mantuvo bien a la espera de la aceleración final, que no llegó hasta entrada ya la última vuelta, lanzada por el británico Jake Wightman, oro mundial hace tres años. Ben trató de seguir el ritmo, pero no le acompañaron las fuerzas y no pudo entrar con opciones en la recta final, finalizando octavo (3:35.38). El portugués Isaac Nader (3:34.10) sorprendió en los metros finales a Wightman (3:34.12) para quedarse el oro, con el keniata Reynold Cheruiyot, bronce (3:34.25).

La otra final del miércoles en el Estadio Olímpico de la capital japonesa con presencia española era de longitud, además por partida doble con Lester Lescay y Jaime Guerra, aunque ninguno de los dos estuvo en la terna por el podio.

El hispano-cubano, bronce mundial en marzo en pista cubierta, se logró meter en el corte de la mejora gracias a un tercer y último intento de 7.97, marca que no pudo mejorar para terminar en la octava plaza. El catalán, por su parte, tampoco estuvo a su mejor nivel y concluyó duodécimo (7.81) de una final dominada por el italiano Mattia Furlani, campeón mundial en marza en pista cubierta y bronce olímpico, y que con un penúltimo salto de 8.39 le arrebató el oro al jamaicano Tajay Gayle (8.34), con el chino Yuhao Shi, bronce (8.33).

"Lo hemos disfrutado mucho, a pesar de los dos nulos al principio, pero simplemente hoy no fue el día. Dimos todo lo que teníamos y queríamos una medalla, pero no pudo ser. Sin duda, estoy contento con la temporada, no puedo reprocharme nada, lo único que me faltó fue ese gran salto, que a lo mejor quería marca personal", señaló Lescay tras la final.

El resto de la jornada, marcada por la retirada en la calificación del triple salto Jordan Díaz, campeón olímpico y de Europa por problemas en el cuádriceps, dejó el pase directo a las semifinales de los 200 metros de la velocista Jaël-Sakura Bestué con un crono de 22.74. Jesús David Delgado fue repescado para las semifinales de 400 metros vallas, pero no pudo acceder a la final al acabar octavo de su serie (49.41).

Por otro lado, también se proclamaron campeones del mundo este miércoles en Tokio la keniata Faith Cherotich, en los 3.000 obstáculos donde la bareiní Winfred Yavi y la etíope Sembo Almayew fueron plata y bronce, y la estadounidense Katie Moon, en la pértiga, gracias a un salto de 4.90 metros, con el que superó a su compatriota Sandi Morris (4.85) y la eslovena Tina Sutej (4.80).