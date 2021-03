Adriano Galliani, positivo por coronavirus

Archivo - 06 May 2019, Italy, Milan: Former Italian footballer Paolo Maldini (L), and CEO of AC Milan, Adriano Galliani, attend a soccer event "Olimpiade degli Oratori" at the Piazza del Duomo. Photo: Mourad Balti Touati/LaPresse via ZUMA Press/dpa - Mourad Balti Touati/LaPresse via / DPA - Archivo