Advíncula desmiente haber denunciado al Rayo Vallecano y niega cualquier "irregularidad" en los pagos

Publicado 10/02/2020 22:18:40 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Rayo Vallecano Luis Advíncula ha desmentido haber denunciado a su club y ha negado cualquier "irregularidad" en los pagos que este le ha efectuado, después de que LaLiga confirmase este lunes que estaba investigando si se había producido "alguna conducta sancionable" en la forma en que se hicieron las retribuciones.

"A la vista de las noticias aparecidas en prensa el día de hoy, quiero decir que no he denunciado a Rayo Vallecano", escribió en su cuenta oficial de la red social Twitter.

En este sentido, se desvinculó de los nombres que apuntan algunas informaciones aparecidas en los medios de comunicación. "Arancha Mérida no es ni ha sido mi representante, y no he autorizado a nadie a denunciar a Rayo Vallecano en mi nombre", aclaró el futbolista peruano.

Además, el lateral derecho rayista recalcó que no existe "ninguna irregularidad" en la manera en que se efectuaron los pagos. "No hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho Rayo Vallecano, ni en su tributación a la agencia española de la administración tributaria", señaló.

Este lunes, LaLiga confirmó que había abierto una investigación del caso en cuanto había tenido conocimiento de la situación el pasado 26 de enero, y advirtió de que si había "indicios" de algún tipo de delito lo pondría inmediatamente en manos de "la justicia o la autoridad competente".

La Cadena SER informó de que la RFEF ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción la denuncia que el entorno del jugador presentó ante el organismo federativo y la propia Liga, avalada por un documento que indicaba que el club madrileño abona una parte de las retribuciones del internacional en Panamá a través de Ronald Baroni, intermediario que propició el fichaje. Raúl Martín Presa, presidente, David Cobeño, director deportivo, y Gema Barrasa, abogada del club, estarían entre lo señalados.