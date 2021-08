AFE alza la voz ante la "aberración" y "fraude laboral" del Rayo Vallecano con su equipo femenino

La plantilla vallecana pide tener "las mismas condiciones que ellos"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PREES) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la plantilla del Rayo Valllecano Femenino comparecieron este jueves de manera conjunta para denunciar la "aberración" y "fraude laboral" que está cometiendo el cuadro madrileño al tener a su equipo de la Primera Iberdrola sin contrato con la pretemporada ya en marcha.

El presidente de AFE, David Aganzo, fue el primero en tomar la palabra, confirmando en primer lugar que el sindicato ha denunciado la situación a Inspección de Trabajo "por no darlas de alta en la seguridad social". "Todo el mundo habla del fútbol femenino, de su evolución, del convenio conseguido para que sea profesional y estas jugadoras llevan entrenando desde el día 2 y tienen que tener las mismas condiciones que nuestros compañeros", dijo.

"Puede ser un fraude a la Seguridad Social, además de la desigualdad de condiciones laborales. Son compañeras que juegan en Primera, en la Copa, en la selección. Profesionales del fútbol. No podemos entender la gestión del Rayo. Lo hacemos porque la situación es insostenible, que viene de años atrás, que ya hemos tenido problemas con el Rayo", añadió Aganzo, dejando claro que tienen la "obligación" de "luchar por las condiciones laborales".

En representación de la plantilla, las capitanas Pilar García y Paula Andújar reconocieron el mal momento que viven por tener que enfrentarse al club por algo tan básico. "No hemos recibido ninguna comunicación por parte del club. Hemos estado entrenando sin contrato laboral, por eso estamos aquí. Queremos lo que cualquier trabajador. Estamos mal, tendríamos que estar preparando nuestros partidos y haciendo nuestro trabajo", dijo Pilar.

Pese a ser tres veces campeón de Liga, la jugadora rayista lamentó que el club parece no tomar en serio a su equipo. "Saben la historia que tiene nuestro equipo. Nos sentimos maltratadas porque no tenemos las mismas oportunidades y condiciones que nuestro equipo masculino. Con no tener contrato laboral ya lo demuestran. Ojalá pudiéramos seguir como antes. Tenemos que tener las mismas condiciones que ellos", añadió Pilar.

Por su parte, Andújar pidió a Martín Presa, presidente del Rayo, que las tenga "en consideración". "Comenzamos este año con toda la ilusión, hablamos con el club y luchamos cada día. Nos daban largas y les dimos unos días y decidimos parar. Queremos que nos dejen trabajar, debemos luchar por esos derechos laborales", apuntó.

"ES UNA CUESTIÓN MUY SERIA, SON TRABAJADORAS"

Mientras, la codirectora de la asesoría jurídica, María José López, se mostró muy contundente y clara ante la "gravedad" de los hechos y explicó que el club se enfrenta a una sanción administrativa e incluso penal por un "fraude a la seguridad social". Además, la miembro de AFE recordó el Plan de Igualdad de exigencias recientes en el RD 901/2020 como amparo.

"Cómo queda una jugadora si se lesiona, es una cuestión muy seria. Estas jugadoras son profesionales, se aprobó con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y, aunque no lo fuera, el nombre de la liga no condiciona una relación laboral. Es una aberración y es muy grave. La dirección general de trabajo sí se puso en contacto con nosotros para saber detalles y mostrarnos su apoyo", explicó.

Aganzo también insistió en que la Primera Iberdrola tiene ya el reconocimiento de "profesional". "Es una situación de fraude. El fútbol y el deporte no pueden estar fuera del derecho laboral. Estas señoras son trabajadoras a todos los efectos", insistió. Además, el presidente de AFE, que explicó que el club no atiende a las llamadas del sindicato, dudó de que en el Rayo "estén tranquilos" con su manera de actuar tal y como han deslizado en los medios.

Por otro lado, Aganzo apuntó que el primer equipo masculino "está a muerte" con sus compañeras y han estado en contacto tanto con AFE como en la plantilla femenina para mostrar su apoyo. "Lo que pretende el Rayo no tengo ni idea. Espero que se arregle pronto. La desigualdad entre mujer y hombre queda patente", añadió, contando como ejemplos también la falta de test anticovid o el hecho de que no puedan aparcar como los chicos en el parking del club.