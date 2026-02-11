AFE aprueba salir de FIFPRO y participar en la creación de un nuevo sindicato internacional

Archivo - eL presidente? de la Asociación de Futbolistas Españoles y de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, David Aganzo, posa durante el photocall de los Premios AS del Deporte, en el Hotel Palace, a 1 de diciembre de 2025, en Madri - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha aprobado este miércoles, con un respaldo del 99,8 por ciento de los votos, todos los puntos del orden del día, entre ellos la participación del organismo en la creación de un nuevo sindicato internacional.

A propuesta de la Junta Directiva de AFE, la Asamblea General Extraordinaria aprobó dicha participación en la creación de un nuevo sindicato internacional de futbolistas, lo que conlleva la salida del sindicato español de FIFPRO.

AFE liderará la creación del nuevo sindicato mundial de futbolistas con el objetivo de fortalecer la interlocución con operadores del deporte mundial.

La Junta Directiva de AFE argumentó está decisión por la "absoluta falta de transparencia" de FIFPRO, además de su "nula interlocución" con instituciones de ámbito internacional, algo que perjudica a los y las futbolistas.

Además, se aprobó la inclusión en los Estatutos de AFE del nuevo Artículo 48, cuyo contenido incluye que serán simpatizantes AFE los futbolistas que, sin ser miembros o afiliados del sindicato, hayan tenido licencia federativa de jugador o jugadora de fútbol en España, muestren un grado de afinidad con AFE, con su labor, ideales e intereses.

Los simpatizantes AFE se beneficiarán de descuentos comerciales o promociones que AFE consiga para sus afiliados, aunque no ostentarán los derechos reconocidos a éstos.

Asimismo, la Junta Directiva podrá establecer requisitos de admisión, exclusión o expulsión de los simpatizantes AFE. Finalmente, se aprobó el acta de la Asamblea General Extraordinaria anterior, de fecha 13 de mayo de 2024, y el acta de la Asamblea.