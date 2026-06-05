AFE asegura que LaLiga tiene parada la negociación del convenio masculino y que no quiere cumplir con la ley

Archivo - David Aganzo, presidente de AFE, en World Football Summit - WORLD FOOTBALL SUMMIT - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La negociación para sacar adelante el nuevo Convenio Colectivo de los futbolistas se encontraría en punto muerto después de que LaLiga haya solicitado que se incluya también en la mesa del banco social a Futbolistas ON pese a que este no sacó el mínimo de votos requerido, según denuncia la Asociación de Futbolistas Profesionales (AFE).

A principios del pasado mes de mayo, AFE informó que había resultado el sindicato elegido para representaar a los futbolistas en la negociación con la patronal del nuevo Convenio Colectivo de Primera y Segunda División, después de que el proceso electoral en los 42 vestuarios los equipos profesional le diese como claro ganador con el 93,14 por ciento de los votos.

En su comunicado, el sindicato que preside David Aganzo ya hacía mención a la disposición adicional 17ª de la nueva Ley del Deporte, que indica que 'estarán legitimados para negociar los sindicatos que hubieran obtenido un mínimo del 10 por ciento del total de votos válidos emitidos en las elecciones para designar a la comisión representativa de los trabajadores'. Y Futbolistas ON sólo obtuvo en este último proceso el 6,2 por ciento (57 votos), por lo que se quedaría fuera de esta mesa.

Pero, según indicaron a Europa Press desde la AFE, el organismo que preside Javier Tebas no quiere cumplir con el mandato de los jugadores ni con lo que dictamina la legislación, por lo que le negociación está parada, con el consiguiente "perjuicio" para los futbolistas.

Desde la AFE se apunta que LaLiga está aferrándose a un planteamiento del proceso llevado a cabo en 2019 y en el que la Audiencia Nacional estableció un protocolo por el que todo sindicato que se quisiera sentar en la mesa de negociación tenía que tener al menos el 5 por ciento de los votos. Sin embargo, la asociación recalca que su defensa de la no entrada de Futbolistas ON está amparada en la legislación actual porque todo ha cambiado desde la entrada de la nueva Ley del Deporte y la mencionada disposición, que pide que sea el 10 por ciento.

Además, desde AFE se remiten a una carta que les envió LaLiga a finales del pasado mes de enero y después de que el sindicato denunciase el Convenio Colectivo en diciembre de 2025 con el objetivo de introducir las necesarias mejoras en diferentes ámbitos y asume una vez más con orgullo la enorme responsabilidad de continuar trabajando por el bienestar de los futbolistas.

Según este escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la patronal de clubes apuntaba en su segundo punto de cara a una "correcta" formación de la mesa negociadora y que aludía a la disposición de la Ley del Deporte a la que se refiere la AFE. Desde LaLiga, en cambio, dejan claro que la situación actual no es como la cuenta el sindicato y que se están limitando en estos momentos a constituir dicha mesa para iniciar la negociación.