AFE asegura que "nunca dio por cerrada" el nuevo Convenio Colectivo del fútbol femenino

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) mostró su crítica por lo que considera "falsedades" de la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, en relación a la negativa del sindicato a firmar el nuevo Convenio Colectivo y dejó claro que "nunca dio por cerrada" su renovación como ha indicado la mandataria.

Durante un desayuno informativo con medios celebrado este miércoles, Álvarez apuntó que el nuevo convenio estaba ya acordado desde el pasado mes de junio, también con el visto bueno de AFE. "En verano no se pudo firmar y ya en septiembre no se podía demorar más, pero cuando llegamos a la reunión había un cambio en AFE, no sé el motivo real, aunque concluimos que no tenía nada que ver con el convenio y la Liga F, sino que era una cuestión de egos entre sindicatos", afirmó la dirigente sobre el cambio de parecer del organismo que preside David Aganzo y el de UGT, que lo hizo el mismo día de la firma.

"Tras conocer las falsedades transmitidas por Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, a los medios de comunicación en el transcurso de un encuentro, la Asociación de Futbolistas Españoles quiere trasladar a la opinión pública que nunca dio por cerrada la renovación del Convenio Colectivo, transmitiendo sus objeciones a diferentes aspectos que no son favorables para las futbolistas. AFE las hizo públicas a través de diferentes comunicados", remarcó la asociación en un comunicado.

El sindicato apunta que junto a UGT "insistieron hasta el último momento para seguir negociando diferentes puntos para beneficiar a las futbolistas", pero que se encontraron "con la frontal oposición de la patronal y los sindicatos (FUTPRO, Futbolistas ON y CCOO) que sí firmaron finalmente el Convenio Colectivo".

AFE recalca que este nuevo texto que "que se negaron a firmar" junto a UGT "supone un claro retroceso para las futbolistas", algo que ya han "denunciado en diferentes ocasiones", y que abre "una clara brecha social en comparación con los hombres".

Por ello, los dos sindicatos han impugnado ante el Ministerio de Trabajo el artículo 2 (Ámbito personal) "al entender que se discrimina a las futbolistas". "El escrito se remitió el pasado 22 de noviembre, solicitando que se estudiara antes de que el Convenio Colectivo se publicara en el BOE", detalló.

"El ministerio contestó a AFE y UGT el 17 de diciembre, informando de que no se había publicado en el BOE, lo que denota falta de respeto y dejadez por parte de la Liga F, que el 29 de octubre anunció la firma del Convenio Colectivo", puntualizó, aunque Beatriz Álvarez aclaró en el encuentro que el retraso se debía a que tenían que adaptarlo al nuevo Real Decreto que protege los derechos de las personas LGTBI.

AFE explicó que prefieren que el denominado artículo "se aplique durante toda la vigencia del convenio a las futbolistas que sean convocadas durante la temporada con el primer equipo, al menos en 12 de los partidos oficiales que dispute este equipo, o en su caso 10 partidos jugados, sea cual sea el tiempo de participación en dichos partidos", y "no sólo esta temporada, como está reflejado". "De esta manera, un 30 por ciento de las futbolistas pueden verse perjudicadas", advirtió.

Finalmente, también aseguró que "no menos importante es lo que se refleja en cuanto al salario, que puede verse rebajado en la temporada 2026/2027 si se mantiene tal y como está redactado este punto en el convenio que se pretende renovar".