AFE celebra la cancelación del Villarreal-Barça en Miami y acusa a LaLiga de "contradicciones"

Archivo - Lamine Yamal of FC Barcelona and Nicolas Pepe of Villarreal CF in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Villarreal CF at Estadi Olimpic Lluis Companys on May 18, 2025 in Barcelona, Sp - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo
El sindicato destaca la unidad de los futbolistas y exige respeto a sus derechos laborales
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) consideró este miércoles que el anuncio oficial de LaLiga sobre la cancelación del partido de LaLiga EA Sports entre el Villarreal CF y el FC Barcelona en Miami (Estados Unidos) confirma las "continuas contradicciones" de la patronal respecto a un proyecto que, a su juicio, "modificaba el modelo de competición" y afectaba "de forma directa" las condiciones laborales de los futbolistas.
"Ante la falta de transparencia, diálogo y coherencia de la institución presidida por Javier Tebas, los futbolistas se pronunciaron durante la pasada jornada de forma unánime en el terreno de juego para lanzar un potente mensaje: sin futbolistas no hay fútbol", señaló el sindicato en un comunicado.
La AFE quiso además "poner en valor la unidad" de los jugadores en los últimos meses y "la fortaleza que han demostrado en la defensa de sus derechos laborales", denunciando las "enérgicas y constantes presiones" sufridas "durante los últimos días" por ejercer "su libertad de expresión".
Por último, la organización sindical reclamó a LaLiga que "respete y atienda las reivindicaciones y requerimientos" de los futbolistas como actores principales del fútbol y como parte "determinante" en la toma de decisiones sobre los retos de futuro que afectan a sus condiciones laborales.