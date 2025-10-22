AFE celebra la cancelación del Villarreal-Barça en Miami y acusa a LaLiga de "contradicciones"

El sindicato destaca la unidad de los futbolistas y exige respeto a sus derechos laborales

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) consideró este miércoles que el anuncio oficial de LaLiga sobre la cancelación del partido de LaLiga EA Sports entre el Villarreal CF y el FC Barcelona en Miami (Estados Unidos) confirma las "continuas contradicciones" de la patronal respecto a un proyecto que, a su juicio, "modificaba el modelo de competición" y afectaba "de forma directa" las condiciones laborales de los futbolistas.

"Ante la falta de transparencia, diálogo y coherencia de la institución presidida por Javier Tebas, los futbolistas se pronunciaron durante la pasada jornada de forma unánime en el terreno de juego para lanzar un potente mensaje: sin futbolistas no hay fútbol", señaló el sindicato en un comunicado.

La AFE quiso además "poner en valor la unidad" de los jugadores en los últimos meses y "la fortaleza que han demostrado en la defensa de sus derechos laborales", denunciando las "enérgicas y constantes presiones" sufridas "durante los últimos días" por ejercer "su libertad de expresión".

Por último, la organización sindical reclamó a LaLiga que "respete y atienda las reivindicaciones y requerimientos" de los futbolistas como actores principales del fútbol y como parte "determinante" en la toma de decisiones sobre los retos de futuro que afectan a sus condiciones laborales.