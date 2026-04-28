AFE dice que la temporada "debe comenzar el fin de semana del 22-23 de agosto" y "con todos los equipos"

Archivo - A detailed view of Vinicius Junior shoes during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Sociedad at Bernabeu stadium on February 14, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha subrayado que por ahora "no" ha alcanzado "ningún acuerdo" con LaLiga respecto al inicio del curso 2026-27 en Primera y Segunda División, considerando que dicha temporada "debe comenzar el fin de semana del 22-23 de agosto" y contar "con todos los equipos".

"Hasta el momento, no se ha alcanzado ningún acuerdo con LaLiga respecto a la fecha de inicio de la competición", indicó este martes el sindicato en una nota. "AFE considera que la temporada debe comenzar el fin de semana del 22-23 de agosto, con todos los equipos", aseveró.

"Se desconoce qué jugadores internacionales podrían verse afectados, pero, por encima todo, deben estar protegidos pensando en su salud de todos los futbolistas", añadió la Asociación de Futbolistas. "La Segunda División debería finalizar al mismo tiempo que la Primera", concluyó AFE.

Su postura respondió a la idea planteada por Javier Tebas de "dividir la primera jornada en seis partidos hacia el 14 de agosto y otros cuatro o tres entre semana". "La primera jornada estará dividida y todos los jugadores y los clubes tendrán sus 21 días", dijo el presidente de LaLiga en un evento con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).