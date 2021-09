AFE "exige" al CSD que lidere la "verdadera" profesionalización de la Liga Iberdrola

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha manifestado su "preocupación" y ha "exigido" al Consejo Superior de Deportes (CSD) que lidere la "verdadera" profesionalización prevista para esta temporada 2021-22 de la Liga Iberdrola de fútbol femenino, la máxima competición nacional.

"Desde AFE entendemos que semanas después de haberlo anunciado, el CSD no ha dado los pasos necesarios para liderar esa profesionalización y que la organización de la competición sea real. Con la liga ya iniciada, todavía no se ha confeccionado una estructura organizativa de dirección de la liga profesional, siguen sin aprobarse los estatutos y no se ha fijado una sede", indicó en un comunicado.

Por otra parte, desde AFE se considera de "especial gravedad" que no se haya realizado una venta centralizada de los derechos de televisión, "lo que redunda en una escasa o nula visibilidad de la competición y de sus grandes protagonistas".

"Una vez finalizados los Juegos Olímpicos celebrados en Tokio, AFE mantuvo conversaciones con representantes del CSD, en la que estos últimos comunicaron a la Asociación que no había ninguna novedad sobre la total profesionalización de la Liga Iberdrola. Toda la información que AFE ha ido recibiendo sobre este asunto, ha sido transmitida de manera inmediata a las futbolistas", indicó.

Para el sindicato, las futbolistas y AFE ya hicieron "su trabajo hace tiempo" para la redacción del primer e histórico Convenio Colectivo, sobre el que ambas partes siguen trabajando para mejorarlo.

"Por todo ello, exigimos al CSD que lidere de verdad y con firmeza la Liga Iberdrola, que se den de inmediato los pasos necesarios para que la competición sea de verdad profesional a todos los efectos. Es lo que se merecen nuestras compañeras en esa pretensión de hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres", concluyó.