AFE y Futbolistas ON no llegan a un acuerdo sobre la Lista de Compensación del convenio femenino

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y Futbolistas ON no han logrado alcanzar un acuerdo sobre la Lista de Compensación por los derechos de formación en el fútbol femenino, tras el acto de mediación celebrado este viernes en Madrid.

Los dos sindicatos tuvieron un acto con la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) por el procedimiento de mediación en el que Futbolistas ON solicitaba la nulidad de esta lista que está contemplada en el artículo 20 del Convenio Colectivo para el fútbol profesional femenino.

Según esta lista, cualquier equipo que desee contratar a una futbolista de la Primera Iberdrola menor de 23 años que acabe contrato este 30 de junio deberá pagar unas cantidades impuestas que van desde los 10.000 hasta el medio millón de euros, por sus actuales clubes y que Futbolistas ON considera desproporcionadas y que quiere anular.

"En el acto de mediación no se ha alcanzado un acuerdo al ser rechazada la propuesta de los mediadores por parte del sindicato que ha promovido la mediación, en contra del criterio mantenido por AFE", señaló en un comunicado la asociación.

"Finalizada la sesión de mediación en el SIMA, no ha habido acuerdo entre las partes. Futbolistas ON agotará todas las vías para que las futbolistas de la Lista de Compensación queden libres. No podemos pretender profesionalizar el fútbol femenino y dejar escapar el talento", apuntó por su parte el que encabezado por Juanjo Martínez en su perfil oficial de 'Twitter'.

La AFE recalcó que este asunto ya fue debatido por la Comisión Paritaria contemplada en el Convenio Colectivo el pasado 4 de marzo y que entonces mostró "su disconformidad con la cantidad que habían puesto algunos clubes y manifestando que apoyaría la impugnación individual de las futbolistas afectadas".

Posteriormente, el 29 de abril, el sindicato hizo otra propuesta que "fue rechazada por Futbolistas ON y la patronal (Asociación de Clubes de Fútbol Femenino)" en la que establecía "unos criterios de modulación teniendo en cuenta, entre otros criterios, los gastos generados por la formación, el salario de la futbolista o la duración del contrato".

"Nuestra asociación siempre ha estado dispuesta a mediar con los clubes para negociar los criterios de modulación del 'quantum' ('cantidad') de las futbolistas afectadas", aseguró la AFE, que indicó que el SIMA ha propuesto a las dos partes que el asunto se pueda "resolver con un acuerdo mediante el cual la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo establezca unos criterios objetivos que limiten la cuantía de las compensaciones establecidas por los clubes, incluyendo un pronunciamiento sobre la actual Lista de Compensación".

Para la asociación que preside David Aganzo, esta propuesta "coincide" con la que ella misma efectuó a finales de abril y, "que al igual que la propuesta de los mediadores (así consta en el acta de la reunión), fue rechazada" por Futbolistas ON.

"Desde AFE, entendemos que el camino correcto es establecer unos criterios objetivos para modular las cantidades a fijar en la Lista de Compensación y no poner en peligro el Convenio Colectivo", sentenció el sindicato.

FUTBOLISTAS ON ACUDIRÁ A LA AUDIENCIA NACIONAL

Por su parte, desde Futbolistas ON indicaron que han pedido esta anulación por tres razones. El primero es que la Comisión Paritaria encargada de "informar a las futbolistas incluidas en la lista fue presentada fuera de plazo, tal y como dicta el artículo 20 del Convenio",

El segundo es porque el convenio tiene "carácter extraestatuario al no estar publicado en el BOE" y eso hace que "clubes como el FC Barcelona y el Athletic Club, además del CD Tacón, próximamente Real Madrid, que no lo han firmado, tampoco pueden exigir cantidad alguna", y el tercero es porque estas cantidades "no sólo carecen de proporcionalidad o un criterio objetivo, sino que se producen disparidades entre futbolistas que llevan el mismo tiempo en el mismo club".

Igualmente, desde el sindicato aclararon que la AFE "puso en duda la validez de la conciliación" ya que ni el FC Barcelona ni el Athletic Club no firmaron el convenio, "algo que en cualquier caso no es un problema de un sindicato, sino de la patronal". "Además, a diferencia de las tres ocasiones que Futbolistas ON se lo propuso y no obtuvimos ni siquiera respuesta, en esta ocasión sí quiso negociar las cantidades de la Lista de Compensación", añadió.

Futbolistas ON apuntó también que la ACFF "rechazó rotundamente la anulación de la Lista de Compensación", pero que "recomienda la negociación para futuras temporadas", una opción que a la asociación que preside Juanjo Martínez "siempre se ha mostrado dispuesta".

"Por el bien de las futbolistas y conscientes de las fechas en las que nos encontramos, Futbolistas ON puso sobre la mesa una propuesta alternativa a la anulación que consistía en fijar un baremo no superior a 20.000 euros. AFE la apoyó, pero la ACFF señaló que no estaba capacitada para tomar esas decisiones", puntualizó.

Ahora, el sindicato anunció que continuará con la defensa de esta anulación en la Audiencia Nacional. "Como sindicato que somos, seguiremos velando por los derechos de todas las jugadoras, y en este caso concreto por 102 menos de 23 años que hay en nuestra competición nacional, de manera que sean libres de elegir su futuro una vez que finalizan sus contratos", concluyó.