AFE e Ildefons Lima denuncian al presidente de la Federación andorrana ante la FIFA

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el futbolista Ildefons Lima han solicitado a FIFA que abra un procedimiento disciplinario al presidente de la Federación Andorrana de Fútbol (FAF), Félix Álvarez Blázquez, por apartar al jugador de la selección nacional tras criticar la gestión de la federación respecto a los protocolos sanitarios ante la pandemia de coronavirus.

En el escrito enviado a FIFA se denuncia la situación que vive el futbolista, también presidente de la Asociación de Futbolistas Andorranos (AFA) y representado por AFE en este proceso, que fue apartado de la selección de Andorra "por las críticas y comentarios, sin fundamentos y con falsedades, que realizó hacia la gestión de la FAF", según manifestó Félix Álvarez.

Ildefons Lima, como presidente del sindicato andorrano, denunció que los protocolos sanitarios impuestos por la FAF "no eran los adecuados para preservar la salud de los futbolistas".

En el documento remitido a FIFA, AFE aclara que la denuncia "no se origina por la no convocatoria en sí del jugador, sino en la razón por la cual no fue (ni sigue siendo) convocado, la cual es completamente ajena a lo deportivo y viola los derechos más fundamentales de Ildefons Lima, además de dañar al fútbol, su imagen y valores".

"Además, nuestra asociación recuerda que Félix Álvarez reconoció 'de manera clara, desafortunada y contundente que Ildefons Lima no fue ni está siendo convocado a la selección nacional absoluta debido a su vinculación con la AFA, de la que es su presidente'", añadió.

Así, el sindicato denuncia que se han infringido el derecho de libre expresión, el derecho de asociación, el derecho de sindicalizarse, el derecho de acceso al trabajo en condiciones equitativas, el derecho a la no discriminación y el derecho a la dignidad humana.

Por último, AFE asegura que está "en permanente contacto" con FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales), que apoya "de manera incondicional" la reclamación realizada.