AFE lamenta "la falta de transparencia y colaboración" de LaLiga sobre el partido en Miami

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) lamentó este miércoles "la falta de transparencia y colaboración institucional" de LaLiga para llevar a cabo el partido de LaLiga EA Sports entre el Villarreal CF y el FC Barcelona en Miami (Estados Unidsos), desmintió haber recibido alguna "información" de este encuentro y advirtió que su celebración va en contra del Convenio Colectivo actual.

"Ante la falta de transparencia y colaboración institucional de LaLiga, y tras las recientes declaraciones de su presidente ante los medios de comunicación, desde el sindicato queremos asegurar que no se ha recibido ninguna información relacionada con el partido, tal y como solicitamos hace dos meses, cuando tuvimos confirmación oficial del proyecto en la Junta Directiva de la RFEF", señaló la AFE en un comunicado.

La asociación apuntó que este martes convocó por la tarde una reunión con una representación de capitanes de LaLiga EA Sports, al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y a los clubes solicitantes del proyecto, FC Barcelona y Villarreal CF, para que, según lo que ordena la Ley del Deporte en su artículo 61 sobre la transparencia, "los futbolistas pudieran conocer toda la información sobre la posibilidad de disputar un partido" del campeonato en los Estados Unidos.

"A pesar de que AFE ofreció todas las posibilidades para participar, tanto de forma presencial como por vía telemática, insistió en el carácter prioritario del encuentro por respeto a los compañeros a los que representamos y envió la convocatoria con una semana de antelación, LaLiga y los clubes rechazaron asistir, simultáneamente, por problemas de agenda", indicó el sindicato.

Este puntualizó que la "alternativa" que le ofrecieron fue la de "una reunión después de que comience la preventa y venta de entradas del partido -según anunciaron, prevista para el 21 y 22 de octubre, respectivamente- y en días de la semana en los que, por la configuración del calendario, los futbolistas no tendrían ninguna posibilidad de participar".

AFE dejó claro que "tampoco cerró acuerdo alguno" con la patronal en 2018, cuando surgió por primera vez la idea de llevar un partido de la Liga a los Estados Unidos, y recordó que "públicamente mostró su disconformidad" para llevarlo a cabo. "Desconocemos los intereses de la patronal para oficializar un partido -tal y como precipitó el pasado 8 de octubre- cuando tan sólo un día antes aseguró a AFE que la aprobación de UEFA no suponía la autorización definitiva para la celebración de un encuentro que no cuenta con la aprobación de los futbolistas", criticó.

"A pesar de que el sindicato, con el respaldo de los 20 capitanes, ha pedido insistentemente todos los detalles del proyecto para poder analizarlos, trasladar las necesidades del colectivo y conformar, si fuera necesario, una mesa de negociación teniendo en cuenta que el Convenio Colectivo actual, negociado entre AFE y LaLiga, establece las condiciones laborales para los futbolistas dentro del marco nacional", advirtió el sindicato que preside David Aganzo.

Por este motivo, trasladar un partido de LaLiga EA Sports a los Estados Unidos "haría imposible su cumplimiento" por el artículo 8 que señala que "el futbolista queda obligado a realizar las concentraciones que establezca el Club/SAD, siempre que no excedan de las 36 horas inmediatamente anteriores a las de comienzo del partido, cuando se juegue en campo propio". "Si se jugase en campo ajeno, la concentración no excederá de 72 horas (incluido el tiempo de desplazamiento), tomándose igualmente de referencia la del comienzo del partido", remarcó.

Además, AFE destacó que "ha estado en permanente contacto con distintos europarlamentarios que, el pasado 9 de septiembre, enviaron a Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, una carta para expresar su profunda preocupación por las recientes iniciativas de algunas ligas nacionales, como la española y la italiana, que pretenden celebrar partidos oficiales fuera del territorio europeo".

"Finalmente, el 7 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó por mayoría el Informe sobre el papel de la política de la Unión Europea en la configuración del Modelo Europeo del Deporte (MEDE), un documento que busca proteger nuestro deporte y que pide, literalmente en su artículo 44, a los órganos de gobierno del deporte que 'impidan que se jueguen partidos de competiciones internas en el extranjero'", agregó al respecto.

El sindicato continúa "en continuas conversaciones" con los eurodiputados y grupos parlamentarios en España, "quienes están trabajando para solicitar al Gobierno que aplique el MEDE", el cual fue avalado por Javier Tebas "el pasado 13 de mayo en el Congreso de los Diputados", un día en el que, según detalló la asociación, el presidente de LaLiga aseguró que "cuando alguien quiere hacer cambios importantes que pueden poner en riesgo el fútbol profesional, es importante que sea lo más transparente y claro posible".

"En base a sus propias palabras, pedimos a LaLiga coherencia en su discurso, respeto a los jugadores y que aplique idénticos argumentos de transparencia para todos los proyectos que pretenden transformar la planificación actual del fútbol", sentenció la AFE.