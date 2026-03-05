AFE muestra su rechazo a que la selección femenina viaje a Turquía y a que se dispute la Finalissima en Catar

Mariona Caldentey - RFEF

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se mostró contraria a que la selección española femenina de fútbol viaje a Turquía, país que sufre la tensión del conflicto actual en Oriente Próximo, con motivo de la fase de clasificación para el próximo Mundial, al igual que también rechazó que se juegue la Finalissima en Catar.

"AFE quiere manifestar públicamente su contundente oposición a que las futbolistas de la Selección Española de Fútbol viajen a Turquía para disputar el partido ante Ucrania clasificatorio para el Mundial de 2027", dice este jueves en un comunicado.

La selección tenía planeado viajar este mismo jueves, pero retrasó su agenda un día, tras el derribo de un misil iraní con objetivo Turquía. "AFE considera que la seguridad y la integridad de las futbolistas deben ser siempre la prioridad absoluta por encima de cualquier compromiso deportivo. La actual situación geopolítica que se vive en la zona genera una enorme incertidumbre y riesgo que debe ser tenido muy en cuenta", añade.

"No podemos obviar que, ante este panorama, muchos lugares son susceptibles de ser objetivos de misiles y cualquier espacio aéreo puede ser cerrado de un momento a otro y sin previo aviso, lo cual dejaría a las jugadoras en una situación muy complicada", insiste.

Por otra parte, AFE no entiende que, en medio del rescate de ciudadanos que llevan a cabo gobiernos como el español en zonas "que pueden sufrir acciones bélicas", la selección viaje a Turquía. "Resulta muy difícil de entender que nuestras compañeras se desplacen a una de ellas para disputar un partido de fútbol", dice.

"AFE, por lo tanto, exige a los organismos competentes, empezando por UEFA, que reconsideren esta decisión y valoren alternativas que permitan garantizar plenamente la seguridad de las jugadoras, evitando exponerlas a un contexto que podría entrañar riesgos innecesarios", añade.

Además, la Asociación de Futbolistas Españoles rechazó también que la Finalissima entre España y Argentina, que se tiene que jugar el 27 de marzo, se dispute en Catar. "AFE también hace extensivo este mensaje ante La Finalissima que deben disputar las selecciones nacionales masculinas de España y Argentina, que tiene a Qatar como sede", apunta.

"El sindicato considera que en ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros. Por último, AFE mantiene esta misma posición respecto a cualquier encuentro de fútbol que tenga previsto disputarse en zonas de conflicto", termina.