AFE reconoce al exportero del Real Madrid Miguel Ángel como 'Leyenda del fútbol español'

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) homenajeó a Miguel Ángel González Suárez, legendario portero del Real Madrid y de la selección española, en acto organizado por el Foro Luis de Carlos de la Fundación Real Madrid, según informa el sindicato en un comunicado.

El presidente de AFE, David Aganzo, entregó a Miguel Ángel González un trofeo como 'Leyenda del fútbol español' acompañado por Fernando Zambrano, responsable de atención al futbolista veterano del sindicato de futbolistas españoles.

Apodado como 'El Gato', el pasado diciembre Miguel Ángel anunció que padece ELA. "Sé el camino que hay que recorrer y eso es lo que a mí me dirige y me da fuerza. Cuando pierdo esa fuerza me apoyo en el cariño de mi familia y de mis amigos", manifestó.

En dicho acto también estuvieron presentes otras leyendas del Real Madrid como Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club blanco, y José Martínez 'Pirri'.

Miguel Ángel defendió la camiseta del Real Madrid durante 18 temporadas, ganando 8 Ligas, 5 Copas de España, 2 Copas de la UEFA y una Copa de la Liga. Además, fue titular con la selección española en el Mundial disputado en Argentina en 1978 y sumó 18 internacionalidades.