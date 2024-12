Aganzo: "Los futbolistas están a disposición de Rafael Louzán para cambiar la imagen de la RFEF"

LAS ROZAS (MADRID), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Española de Futbolistas (AFE), David Aganzo, recalcó este lunes que con la llegada de Rafael Louzán a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se abre una "cuenta nueva" y que los futbolistas se ponen a su "disposición para cambiar la imagen" de un organismo a cuya Junta Directiva le gustaría regresar.

"A partir de ahora es cuenta nueva, nuevo presidente y nueva manera de trabajar. Los futbolistas están a disposición para cambiar esa imagen que creo que todos queremos", señaló Aganzo a los medios tras las elecciones celebradas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El exjugador no descartó volver a la Junta Directiva del organismo. "No lo sé, tendremos que evaluarlo. Como representante de los jugadores hace mucho tiempo que no estoy. Por todos los problemas que sabéis que tuve con Luis Rubiales hace 7 años que dejé de ser de la Junta Directiva de la Federación", recordó.

"Lógicamente, me gustaría representar a muchos futbolistas y compañeras a nivel nacional. Creo que tenemos que estar representando a nuestros compañeros y compañeras, y sería una pena no estar dentro de la Junta", añadió Aganzo.

Este pidió cautela y tranquilidad sobre la situación judicial de Rafael Louzán. "Más que preocupar sería volver otra vez a la casilla de inicio. Está claro que no soy yo quien va a juzgar a nadie, creo en la presunción de inocencia siempre hasta que se ha juzgado finalmente. Tiene esa tesitura ahí, la asamblea ha decidido que sea el presidente y el tema futuro lógicamente nos puede afectar. Esperemos que se pueda solucionar porque queremos una buena agenda de la federación y que pueda estar estos cuatro años aquí de presidente", aseveró.

Por otro lado, fue preguntado por el gesto de Vinícius Jr a un sector de la grada del Estadio de Vallecas el pasado sábado y que cree que "no son los más adecuados de un jugador de su clase". "Al final, hay muchos nervios, momentos de dificultad en todos los campos, y el resultado no ha sido bueno para el equipo. Creo que Vinícius es un magnífico jugador, pero creo que hay momentos donde tenemos que intentar respetar a toda la gente, a los comentarios y yo creo que incluso él, imagino que no debe estar muy contento con ese acto", zanjó.

También habló de un posible partido en Miami (Estados Unidos). "Creo que la RFEF tiene mucho que decir y los futbolistas tenemos muchas cosas que decir. Las condiciones del partido nunca hemos sabido cómo eran y e suponía que iba a ser al principio de temporada. Creo que las decisiones unilaterales no son adecuadas. Creo que el presidente de LaLiga ya tiene bastante con todo lo que tenemos aquí y para jugar fuera lo primero que tiene que hacer es hablar con los jugadores para ver qué opinión tenemos. Y, lógicamente, hablar con la federación, porque es la normativa", remarcó.