Agentes de IA y pensamiento computacional: el nuevo paradigma de trabajo en LaLiga

LaLiga desveló este jueves por primera vez las claves de su plan de Inteligencia Artificial anunciado en noviembre, sustentado en dos ejes clave: agentes de IA y la formación de sus empleados en pensamiento computacional.

Tras el anuncio del plan y el acuerdo con Globant, la organización presentó los resultados del proyecto piloto desarrollado durante la temporada 2024-25, cuyos datos confirmaron "el impacto real de la adopción de IA en la eficiencia operativa, la mejora de la calidad del trabajo y el aumento de la confianza de los empleados y motivaron el diseño del plan de transformación organizativa", según un comunicado.

LaLiga ha diseñado este plan con la premisa de que "la IA solo transforma de verdad cuando se pone al servicio de las personas". Por ello, el modelo se apoya en dos pilares complementarios: capacitar a los empleados para comprender y trabajar con IA desde el criterio y el control, y dotarlos de agentes inteligentes que actúan como asistentes especializados activos en su día a día, cuya creación y adaptación están en manos de los propios empleados, adaptados a su forma de trabajar.

Este proyecto piloto se diseñó con un grupo pequeño de empleados de distintas áreas, con el objetivo de "evaluar de forma rigurosa los beneficios y retos de la adopción de IA en el trabajo diario". Se combinaron sesiones de formación con un uso real y voluntario de herramientas de IA, y fue evaluado mediante encuestas anónimas antes y después del programa. La encuesta inicial contó con 108 respuestas válidas, mientras que la posterior recogió 151 respuestas.

Los resultados muestran un salto claro en madurez y adopción real de la IA. Antes del piloto, solo el 25% de los participantes afirmaba utilizar herramientas de IA en su día a día. Tras el programa, esta cifra se elevó hasta el 60,9%, más del doble en pocos meses. Además, el uso intensivo de IA -diario o varias veces al día- pasó de aproximadamente el 33% al 72%, lo que confirma que la IA ha dejado de ser experimental para convertirse en una herramienta de trabajo cotidiana.

El porcentaje de empleados que considera que sus tareas son "mucho más fáciles" gracias a la IA aumentó del 22,2% al 35,8%, mientras que el porcentaje de quienes afirman que la IA ha mejorado significativamente la calidad de su trabajo se duplicó, pasando del 13,1% al 27,2%. Al mismo tiempo, el grupo que percibía que "no ha cambiado nada" se redujo a menos de la mitad, del 21,5% al 9,9%.

Las personas que declaran ahorrar "bastante tiempo" con el uso de IA casi se duplicaron, del 20,4% al 39,1%, y el porcentaje de empleados que ahorran entre 2 y 4 horas semanales creció del 20,4% al 33,1%. En paralelo, quienes no perciben ningún ahorro de tiempo se redujeron del 7,4% al 2%. Este tiempo liberado se traduce, según lo observado en el proyecto piloto, en un cambio de paradigma: menos trabajo reactivo y más espacio para tareas proactivas.

Los resultados del piloto también reflejan un cambio cultural. La baja confianza en el uso de IA se redujo del 12% al 4%, mientras que la confianza moderada o alta aumentó hasta situarse en torno al 90% de los participantes. La satisfacción global con la mejora de productividad y habilidades pasó de una media de 6,9 a 7,6 sobre 10, y el porcentaje de empleados con una satisfacción alta (puntuaciones de 8 a 10) creció del 43% al 54%.

Estos datos confirman que "cuando el beneficio es visible y se dan facilidades para la adopción, el miedo desaparece y la cultura evoluciona de forma natural". Javier Gil, responsable de Adopción y Desarrollo de IA en LaLiga, expresó que el objetivo no es "introducir una tecnología porque esté de moda o de forma irracional", sino primero centrarse en "comprobar si la IA podía ayudar de verdad a las personas a trabajar mejor y detectar de qué forma".

"Los resultados del piloto confirmaron que, cuando se combina formación, criterio humano y agentes de IA bien diseñados, el impacto es real y sostenible, y los empleados están más satisfechos. Así, el plan de transformación de IA que hemos diseñado y estamos ya empezando a implementar se apoya en un aprendizaje clave: la IA no sustituye a las personas, las hace más valiosas", agregó.

Mientras que Aitor Jiménez, director de Innovación, Tecnología y Nuevos Negocios del Grupo Baskonia Alavés, destacó que la IA "está marcando el futuro de la industria deportiva" y que "su uso será clave para seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel". "Su impacto será transversal en todo el club: desde la mejora del rendimiento deportivo y la optimización de la gestión organizativa, hasta la creación de nuevas formas de conectar con nuestros aficionados", señaló.

"La inteligencia artificial y las oportunidades que ofrece esta tecnología son una palanca imprescindible para evolucionar sin perder nuestra identidad y construir así un club más fuerte, más innovador y mejor preparado para el futuro", añadió.

Tras los resultados del piloto, LaLiga avanza hacia la escalabilidad del modelo de agentes de IA, en colaboración con sus socios tecnológicos como Globant, Sportian o Microsoft y con la visión de "liderar la transformación desde la responsabilidad, poniendo siempre a las personas en el centro", según el comunicado.