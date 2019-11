Aguirre: "El Leganés ya ganó al Barça, por qué no repetir la hazaña"

Publicado 22/11/2019 16:29:47 CET

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CD Leganés, Javier Aguirre, ha comentado este viernes en la previa del partido de LaLiga Santander contra el FC Barcelona de este sábado en Butarque que pueden "repetir la hazaña" del triunfo de la pasada temporada aunque para ello no sea suficiente, de entrada, ni hacer un partido "perfecto" ni tener "motivación", pero ha prometido que saldrán a buscarlo y a competir.

"Si ganamos no cambia todo, no, porque ganando sigues en descenso. Pero les dije a los jugadores que íbamos a separar y a olvidar el resultado final, y juguemos al fútbol. Si nos dejamos todo y ganamos, aún mejor. Tenemos una deuda con la gente y no sé si vamos a dar con la tecla pero sí sé que vamos a competir. Ya se les ganó el año pasado y por qué no repetir la hazaña", aseguró en rueda de prensa.

Para que ello suceda, la clave está en los detalles "que operaron a favor del Leganés" el año pasado. "Contra los grandes, que tienen eso que de diez partidos te ganan nueve, hay que cuidar al máximo lo que te compete, no cometer errores y no dudar y salir enchufado. Hacer un partido perfecto y, aún así, te pueden ganar. Pero competiremos, eso está garantizado", reiteró.

"Contra el Barça sales a jugar motivado, aún sin míster, porque si no te pintan la cara. Doy por hecho de que hay motivación personal, quién no querría jugar contra el Barça, contra Messi. Y si ganamos, seremos conocidos. No te alcanza con la motivación, pero sí ayuda mucho, luego hay que jugar bien al fútbol", subrayó el mexicano.

Sí tiene claro que quiere evitar errores tontos que les condenen, así como hacer muchas faltas "innecesarias", aunque eso "es difícil contra un equipo que te ataque". "La indicación es esa, pero tampoco dejarles pasar, hay que ser inteligentes. Si suceden esas faltas, intentaremos minimizar la probabilidad tan alta que tiene Leo de marcar goles, por donde sea", avisó.

También destacó, de la plantilla blaugrana, a un Luis Suárez que está de vuelta en el equipo tras una lesión antes del parón internacional. "Es un goleador extraordinario, de hecho lleva varios años que es insustituible. Si no juega él, juegan sin un '9' de referencia. Es valiosísimo, sin menospreciar al resto como Piqué, Lenglet, Busquets, De Jong, Griezmann, Fati, Dembélé... No terminas y cualquiera te puede hacer un traje", reconoció.

No obstante, ha tenido tiempo para entrenar, para aclimatarse e integrarse al equipo, y ve bien a sus jugadores. "Nos movimos mucho esta semana, ha sido una bonita semana y les felicité porque hicieron muy bien las tareas, bien, bien. Nos faltaban siete internacionales, y se nota, pero lo mismo le sucede al Barça. Entrenamos muy bien y en confianza estamos bien, el equipo cree que puede competir", apuntó.

La intención, de aquí a final de temporada, es lograr la permanencia y para ello necesitan goles, el gran punto negativo hasta el momento. "Hay que atreverse a tirar a portería. Hay un déficit de goles, y también somos de los más goleados. Si miramos a las estadísticas nos podemos poner pesimistas, pero empezamos de cero y esperamos que en mayo no seamos los más goleados, ni los menos goleadores, ni estemos entre los tres últimos. Es nuestro objetivo", remarcó.

"Guido Carrillo está con la moral a tope, entrena como un león y tiene gol. Es mi obligación darle ocasiones de gol, tratar de suministrarle balones a él y al resto de delanteros", señaló sobre el delantero.

"De momento no estoy pensando en mover nada, pero les dije a los jugadores que quería ver una buena actitud hasta diciembre porque podían haber salidas si la actitud no era buena. Pero no entradas, no he pensado en ello", sentenció.