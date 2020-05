Fútbol.- Aguirre: "Me gustaría seguir en España y estoy muy bien en el Leganés"

Fútbol.- Aguirre: "Me gustaría seguir en España y estoy muy bien en el Leganés" - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, se mostró "encantado" con la idea de seguir dirigiendo en LaLiga porque está "muy bien" en el conjunto pepinero tras más de cinco años fuera de España y señaló que "cuatro semanas no son suficientes" antes de retomar la temporada tras el parón debido al coronavirus.

El mexicano ha caído de pie en el sur de Madrid y pronto ha conseguido conectar con la afición. Tras una temporada muy convulsa, Aguirre está peleando por la salvación y mostró su satisfacción por seguir en el club blanquiazul. "Claro que me gustaría seguir. Me fui cinco años de España y lo extrañas. Estoy muy bien en el Leganés y aquí en Madrid también vive uno de mis tres hijos", dijo en declaraciones al programa 'El Larguero' de la Cadena Ser.

"Me compré una casa en Madrid hace más de 20 años y Leganés es un bonito club. La pena", dijo Aguirre, "es que cuando llegué teníamos un déficit muy grande de puntos. Y cuando estábamos agarrando el hilo se fue En-Nesyri, luego Braithwaite y al final se complicó un poquito. Pero seguimos ahí", añadió.

"Estamos todos en la pelea, Espanyol, Leganés, Mallorca, Celta y ojo con el Valladolid que tiene 29 puntos y jugamos contra ellos cuando volvamos. Será difícil y todos sufriremos como perros. Creo que es un acierto lo de los cinco cambios y los 23 en el banquillo. Lo más importante será mentalmente, eso será clave", analizó.

Preguntado por la preparación, el mexicano comentó que "cuatro semanas no son suficientes para retomar la temporada". "Estamos en ascuas. Hay que pensar que las pretemporadas van del 1 de julio a mediados de agosto y aquí no. En realidad cuando entrenamos no sé qué parecemos, vamos de uno en uno y ellos tienen que saber el programa de entreno el día anterior", explicó. "Nos toman la temperatura antes de empezar".

Por último, Aguirre -que desveló el comienzo de Liga y aseguró que será el día 20 de junio- no quiso volver a hablar del tema "para no enojar a Tebas", añadió entre risas. El 'Vasco' aseguró que "obviamente" seguirán más allá del 30 de junio "diga lo que diga el contrato" y que existe un "vacío legal" para los jugadores, además de rechzar con "rotundidad" cualquier concentración previa a la competición.