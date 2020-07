Aguirre: "No nos alcanzó, nos faltó un punto o un gol"

Sobre la mano de Jovic: El VAR congela la imagen, el factor humano decide que no"

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, lamentó el descenso del equipo pepinero a Segunda en la última jornada de LaLiga Santander este domingo, con un empate (2-2) encerrando al Real Madrid en busca de la victoria, "un punto o un gol" que les faltó.

"A la gente no tengo palabras más que de agradecimiento. No han podido estar estos 11 partidos con nosotros pero se ha notado su cariño. Dimos lo que teníamos. Fuimos un equipo honesto, honrado hasta el final, entendiendo nuestras limitaciones pero llegando vivos al último partido", dijo en rueda de prensa.

Aguirre se mostró tocado por el descenso. "Es una pena por el esfuerzo de los jugadores. Es una pena por el Lega, por su afición, pero espero que vuelva, volvamos pronto a Primera. Soy un pepinero más", afirmó, sin dar por seguro su futuro en Segunda con el equipo madrileño. "Yo me considero entrenador, con un gran grupo, encontré gente buena aquí. Me sentí como uno más, hay que esperar. Uno nunca sabe lo que viene", dijo.

"Es mi primer descenso, nunca me había tocado. Es duro, veo mucha lágrima, un vestuario roto, va a ser una noche larga. Esperaré a ver cuál es mi futuro. Yo no me puedo pronunciar en este momento porque no tengo certeza de lo que va a suceder mañana", añadió, sonando más a despedida.

Por otro lado, el técnico mexicano se refirió a la jugada polémica del partido, un penalti por mano de Jovic en ese intenso final, que el VAR no pidió revisar. "Soy un defensor del VAR, ve esos centímetros, esas manos que son o no son. De la persona que decide si hay que verla es donde entra la cuestión humana. No hay por dónde sostener que no es penalti", dijo.

"Si el que está arriba no cree punible esa mano reconocida por el cuerpo arbitral es su decisión. El VAR te congela la imagen, la persona que tenía que llamar al árbitro decide que no. El factor humano hace que el VAR no entre en acción. Era una jugada rápida, jodida de ver, y una persona decide que no", añadió.

"Es una pena que haya sucedido esto, ese parón de dos o tres meses. Ese inicio muy complicado, con pocos puntos. Esa salida de dos jugadores clave, lesión de otros dos. Son muchos factores que hacen que la consecuencia es esta, que el equipo está en Segunda a pesar de la voluntad que puso. No nos alcanzó, nos faltó un punto o un gol. Lo tuvimos", terminó.