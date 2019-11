Aguirre: "En noviembre no hay ningún equipo descendido"

Publicado 23/11/2019 15:53:10 CET

LEGANÉS (MADRID), 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, lanzó un mensaje de optimismo a su equipo y aficionados recordando que "en noviembre no hay ningún equipo descendido", además de destacar el "compromiso" y la "competitividad" de sus jugadores ante el FC Barcelona, al que llegaron a adelantarse en la primera mitad.

"Los dos goles que hemos encajado a balón parado me preocupan y me duelen. Me hago responsable, es culpa mía total. Tengo que trabajar más la estrategia defensiva. Uno siempre tiene que sentir dolor cuando pierde, pero no comparto que sea un mal Barça, si no ganas no te puedes ir feliz del todo a casa", valoró el mexicano.

"Así está el vestuario, con dolor en el alma de haber perdido un partido. De diez nos ganarían nueve, está claro, pero nos vinimos arriba y en dos descuidos nos han dado la vuelta. El grupo está lastimado por la derrota. Aún así, hay cosas rescatables: el compromiso, la solidaridad y el esfuerzo colectivo, ahí no puedo ponerle ni una pega", añadió.

"Puede ser que se nos hiciera largo el partido, pero personalmente no me dio esa sensación. Quité a Óscar porque le vi cansado, pero he visto muy bien a todos. ¿Sabéis que nos faltó? El marcador. Si hubiésemos ganado 1-0 o emptado no me preguntarías por eso. Era la forma que entendíamos podíamos hacer daño, a la contra", apuntó.

"Y hoy se logró de esa manera. Tuvimos una ocasión más de Óscar, pero no justifico la derrota. El Barça nos ganó y ya está. Yo he visto al Barça de siempre, que te marea, te juega y te gana, con un grandísimo entrenador como es Valverde. Nosotros mostramos una cara de compromiso y solidaridad. Estamos jodidos porque este equipo tiene orgullo", dijo.

"Fíjate, es el Barça y líder. Pero siendo hoy como jugamos tiramos 9 veces a puerta y ellos 11. No sé cómo se va la gente a casa, pero estuvo animando hasta el final. En nuestra circunstancia se pueden haber ido satisfechos. Lástima que no alcanzase ese gol extraordinario de En-Nesyri. Se lo ha hecho al Barça, no al Sacachispas", sentenció bromeando.

Por último, el 'Vasco' Aguirre explicó que en el vestuario pepinero "no" se habla del descenso. "Que crean en ellos mismos, nosotros no hablamos del descenso. Y noviembre no hay ningún equipo descendido, tenemos una pobre cantidad de puntos, es verdad, la salvación está lejana, cierto, pero esto dura hasta el final. Aquí nadie se tira del barco", comentó.

Aguirre aseguró que "rabia" es una buena palabra para definir lo ocurrido este sábado en Butarque, aunque él se sabe "otras palabras" que no pronunció y rechazó acudir al mercado de invierno pese a la situación del equipo. "Estamos completitos, nadie quiso salir ahora, y de verdad que no he hablado con nadie de este mercado de invierno", finalizó.