Aguirre: "Si los jugadores no están comprometidos, diciembre está aquí al ladito"

Publicado 05/11/2019 16:41:22 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Leganés, Javier Aguirre, ha explicado que quería "volver a Liga" cinco años después de abandonar el Espanyol y que eso ayudó a un acuerdo "muy rápido" con su nuevo club, donde ha avisado a los jugadores que no estén comprometidos de que "diciembre está aquí al ladito", añadiendo que su primera labor es "quitarles la basura de la cabeza".

"Todo fue muy rápido. Estoy muy al tanto del Leganés, de toda su evolución. Por diversas circunstancias el club está en una situación complicada y yo lo veo como una buena oportunidad para crecer. Estoy aquí con mucho entusiasmo, encuentro a la gente muy dispuesta. Es un momento complicado y sólo unidos saldremos de él. Espero que el viernes empecemos a dar la cara", apuntó Aguirre en su presentación.

El mexicano explicó cómo fue su reunión con los responsables del equipo madrileño. "Me miraron a los ojos y me hablaron con el corazón. Eso se nota en la gente. Lo otro es secundario, lo arreglas en dos minutos, pero cuando ves a la gente de frente y palpas no lo dudé ni un segundo", relató.

En cuanto a su primer contacto con la plantilla, reconoció que sus jugadores están "apagadillos, faltos de confianza". "Estos chicos necesitan darse alegría, creer en sí mismos, tirar a puerta cuando lo requiere, jugar con confianza, ellos me lo dicen. Puedes perder porque gana el mejor y ya está, pero dudar es lo que no consiento a mis equipos", dijo, advirtiendo de que necesita ver compromiso.

"He hablado con varios jugadores y si no estaban comprometidos, pues más les vale que estén porque ya saben que diciembre está aquí al ladito, así que lo tenemos fácil. Si alguno se quiere tirar del barco, hoy mismo les dije a los jugadores que ahí está la puerta y el que quiera irse lo arreglamos con la directiva. Y todos se quedaron", subrayó.

En este sentido, el 'Vasco' destacó que no se trata de si él tiene fe en la salvación, ya que "puedes traer al mejor entrenador del mundo que si los jugadores no quieren, no vas a ningún lado", ya que "no hay entrenador sin jugadores".

"QUE SAQUEN DE SU VOCABULARIO LAS EXCUSAS, EL ÁRBITRO Y LA SUERTE"

"Y ese es el dilema, qué piensa ese vestuario. En ese sentido estoy escarbando, quitándoles la basura de la cabeza si es que la tienen, la presión. Empezamos una etapa nueva en Anoeta y a partir de aquí es donde entra mi labor. No soy psicólogo, soy entrenador de fútbol y una de las cosas que más me gustan es arrancarle al ser humano. Unos ya se sueltan y a otros ya les arrancaré", dijo.

El mexicano resaltó que cree "de verdad que la calidad de este grupo no corresponde con su clasificación". "Esa es la realidad y no hay más que hablar. Les he dicho que de su vocabulario saquen las excusas, el árbitro y la suerte, que no entrena conmigo de lunes a sábado", enumeró.

Además, Aguirre se refirió con humor a su debut contra la Real Sociedad. "Me toca el viernes y me lo hicieron a propósito, cabrones, llego y tengo tres entrenamientos, pero es lo que hay. No se puede uno quejar antes que nada. Iremos a San Sebastián a pelear. Luego ya tenemos el parón (de selecciones) para ajustar cosas. Se nos van seis internacionales, pero haremos algún trabajito", avanzó.