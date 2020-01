Aguirre: "Simeone está por encima de todo"

Publicado 26/01/2020 15:51:50 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CD Leganés, Javier Aguirre, ha asegurado que su equipo fue "competitivo" este domingo ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (0-0) y ha lamentado la resolución "bastante fea" del encuentro, con bronca entre los jugadores, además de afirmar que Diego Pablo Simeone está "por encima de todo" y que no se le debe "juzgar" a pesar de los últimos malos resultados.

"Le ha dado todo. Títulos, 'Champions', cantera, dinero... Hay un antes y un después de Simeone. No podemos juzgarle por dos malos resultados", declaró en rueda de prensa. "Está por encima de todo, es un ejemplo a seguir. Lleva siete años, es muy jodido estar tantos años en un club. Son transiciones", añadió.

El 'Vasco', técnico atlético entre 2006 y 2009, calificó de "magnífica" su sensación en el reencuentro con la que fue su afición, y destacó el gran papel de su plantilla este domingo. "El equipo fue competitivo, intentamos con nuestras limitaciones hacer un partido completo. Fue complicado", señaló. "En los últimos cinco minutos pudimos perder", prosiguió.

Además, explicó por qué no apostó de inicio por juntar a Braithwaite y a Guido Carrillo. "No podía poner a los dos, porque si le pasaba algo a alguno me metía en problemas", dijo, antes de hablar de la posibilidad de fichar a otro delantero tras la marcha de Youssef En-Nesyri al Sevilla. "No es fácil. Te piden mucho, tienes 20 kilos y el equipo está peleando en descenso. Espero que no se vaya nadie más. Y si no viene nadie, no pasa nada, tenemos canteranos", subrayó.

Por otra parte, el preparador mexicano lamentó la tensión de los últimos minutos tras la expulsión del 'Pichu' Cuéllar. "Es doble amarilla por perder tiempo. Mateu estaba cerca y es un tipo dialogante, consideró amarilla y no hay más que hablar", expuso, asegurando que la decisión de a quién poner por la expulsión del guardameta y no tener cambios no lo tenían "ni ensayado en las pachangas".

"Eso sobra. Yo me aparté, no sabía ni qué hacer. Era una cosa bastante fea. Los dos equipos tienen necesidades y los nervios afloran. Yo sí creo que afea el partido, que había sido bonito, competido y disputado", concluyó sobre la tángana final.