Al Ahly, rival del Barça en la 61ª edición del Trofeu Joan Gamper

Archivo - Panoramic view supporters during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Madrid C.F. at Spotify Camp Nou stadium on May 10, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Al Ahly FC será el rival del FC Barcelona en la 61ª edición del Trofeu Joan Gamper, que se disputará el próximo 19 de agosto a partir de las 20.00 horas en el Spotify Camp Nou y que será el primer partido en casa de los culés en la temporada 2026-27, aprovechando para presentar oficialmente a su plantilla delante de la afición.

Bautizado como la 'Festa del Gamper Estrella Damm', esta tradicional cita "volverá a disputarse en el Camp Nou después de su reapertura", según apuntó el Barça este viernes en un comunicado. La última edición se celebró en el Estadi Johan Cruyff con el Como 1907 como adversario, mientras que las dos anteriores fueron en el Estadi Olímpic Lluís Companys contra AS Monaco y Tottenham Hotspur, respectivamente.

"El Al Ahly se convertirá en el primer club egipcio y en el primer equipo africano que participa en el Trofeu Joan Gamper. Fundado en 1907, y con sede en El Cairo, es el club más laureado de la historia del fútbol africano y una de las entidades con más títulos internacionales del fútbol mundial, con una trayectoria de más de un siglo marcada por los éxitos deportivos y los títulos continentales", añadió la nota culé.

"Servirá para recuperar la relación histórica entre dos de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial. El Al Ahly y el FC Barcelona ya se han enfrentado anteriormente en ocasiones especiales, como durante los actos de celebración del centenario en 2007 en El Cairo. Ambos equipos también se enfrentaron por primera vez en un partido amistoso en el mismo escenario en 1961", recordó la entidad blaugrana en su comunicado.

"La participación del Al Ahly en el Trofeu Joan Gamper reafirma su proyección internacional, convirtiéndose en el primer representante del fútbol africano que toma parte en este prestigioso torneo", concluyó el Barça.