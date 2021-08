El Aifos 500 recupera a Felipe VI al timón y vence la tercera jornada en BMW ORC 1 en la Copa del Rey

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aifos 500, embarcación que recuperaba este miércoles al Rey Felipe VI, ha sido el mejor de la clase BMW ORC 1, completando la Serie Previa en una magnífica segunda posición en la tercera jornada de competición de la 39º Copa del Rey MAPFRE, que se está celebrando en aguas de Palma de Mallorca.

En BMW ORC 1, el From Now On de Fernando Chain (3+5) completó la Fase Previa al frente de la clasificación y por delante del Aifos 500 de Felipe VI, que se llevó la etapa. El Rey se reincorporaba al barco de la Armada Española para firmar la mejor tarjeta de la clase (5+2), y afronta la Serie Final como uno de los rivales a batir. Tercero terminó el Hydra patroneado por Fernando León (1+7).

Por su parte, el Alegre de Andrés Soriano ganó las dos pruebas del día y deja claro que es el rival a batir en IRC 1. El TP52 británico, que sólo cedía dos puntos este martes por problemas de material, completó la Serie Previa con cinco victorias de seis posibles y seis puntos de ventaja sobre el Paprec Recyclage (2+4). Tercero es Arobas (4+2).

Además, en ClubSwan 50, el Hatari de Marcus Brennecke se mantiene firme en cabeza. El actual campeón del mundo resolvió la jornada con la mejor tarjeta de la clase (4+2), terminando la Fase Previa con la ventaja más abultada de toda la flota: 19 puntos. Segundo finalizó el ruso Bronenosec 50, que ganó la última manga del día para imponerse en el desempate al alemán Niramo (3+6). El español Tenaz (11+10) ocupó la novena posición.

La clase ClubSwan 42 completó la serie previa con un empate en cabeza entre el Natalia de George Brailoiu (5+1) y el Nadir de Pedro Vaquer (1+3). El desempate favorece al barco rumano, que empezará la Serie Final como líder y avanza firme en su plan de defender el título 2019. Tercero es el campeón de 2018 y 2017, el Pez de Abril de José María Meseguer (3+5).

Por su lado, el G Spot se perfila como máximo aspirante al título de la nueva ClubSwan 36. El barco de Giangiacomo Serena, líder desde el primer día, también fue el mejor de la clase en esta tercera jornada (2+2), completando la Serie Previa con 13 puntos de ventaja sobre el empate entre Farstar (8+1) yVitamina (3+3), segundo y tercero respectivamente.

EL TEATRO SHO CAIXABANL CEDE EL PRIMER PUNTO

En BMW ORC 2, el Swan 42 Teatro Soho Caixabank perdía su imbatibilidad cediendo el primer punto de la semana. El barco armado por Javier Banderas finalizó la primera manga del día por detrás del M8 y sumó su quinta victoria parcial de la semana en la siguiente, completando la Fase Previa en cabeza, seis puntos por delante del Grand Soleil 43 de los hermanos Frances. Tercero finalizó el Defcom Seguridad de Pedro Gil.

En BMW ORC 3, el Laplaza Assessors de Carlos Rodríguez rentabilizó el magnífico rendimiento de las dos jornadas previas. Al campeón de las dos últimas ediciones le bastaba firmar sus resultados más discretos de la semana (8+3) para defender su liderato y encabezar la provisional en el arranque de la Serie Final. El campeón 2019 de BMW ORC 2, el El Carmen Elite Sails de José Coello (2+1), terminó segundo, seguido por el Medilevel de Nacho Campos (3+4,5).

Además, en Mallorca Sotheby's Women's Cup, el Dorsia Covirán de Ana Pujol y Nuria Sánchez se impuso en la Serie Previa pese a no navegar este miércoles. El barco valenciano, que sufrió el pasado martes la rotura de su palo al ser abordada por el Now 4tras cruzar la última línea de llegada del día, recibió una reparación que le permitía ascender a la primera posición. Le siguen el Profand de la gallega Patricia Suárez (7+1+4 hoy) y el Decoexsa de la vasca Olatz Muñoz (3+3+6).

En clase Herbalife Nutrition J70, el Patakín de Luis Albert Solana firmó hoy dos primeros y un tercero para cerrar la Serie Previa en cabeza, seguido por el Lone 70 de Willy Alonso (3+5+2) y el Jeniale Eurosystem de Massimo Rama (5+1+3).

La Serie Final se disputará hasta el sábado, con hasta cinco pruebas en todas las clases menos la femenina y los J70, que podrán disputar hasta seis. Este jueves comienza la cuarta jornada de competición y la flota está convocada en el campo de regatas para competir a partir de las 13:00 horas, informó la organización.