Aitana Bonmatí: "Me encantaría tener un cargo importante en el Barça"

Archivo - Aitana Bonmati, FC Barcelona Femeni player, cast her vote during the election day for the presidency of FC Barcelona at Spotify Camp Nou on March 15, 2026, in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí ha reconocido que le "encantaría" ocupar en el futuro un cargo relevante en el club blaugrana, incluso sin descartar la presidencia, en una entrevista concedida a la revista Glamour mientras sigue el proceso de recuperación de su última lesión.

"Mi ambición siempre ha sido máxima y últimamente he leído comentarios que me relacionan con la presidencia del Barça que me han hecho mucha gracia, titulares como 'la primera mujer presidenta de la historia'. Cuando lees eso piensas: 'Ostras, qué bonito sería, ¿no?'", se preguntó la tres veces Balón de Oro en el reportaje de la revista, recogido por Europa Press.

En este sentido, la catalana espera que le queden "muchos años" de carrera deportiva, pero paralelamente se va "formando" para el futuro. "A mí me gustaría estar vinculada al mundo del fútbol y ojalá sea en el Barça. Me gustan los retos y me gustan las cosas grandes, y aunque no sé lo que pasará, con todo lo que quiero a este club y dado que llevo 14 años aquí (y espero que me queden más), pues me encantaría tener un cargo importante en el Barça", aseguró.

En esa línea, insistió en que la idea de ser la primera presidenta del club también le resulta atractiva. "Cuando lees eso piensas: 'Qué bonito sería, ¿no?'", reiteró.

Por otro lado, Bonmatí explicó cómo vivió la lesión de tobillo sufrida a finales de 2025, un parón que, pese a su dureza, le sirvió para resetear. "Creo que soy una persona que asimila muy rápido las cosas. Lo que toca, toca. Parar ha sido muy raro, la verdad* Nunca había estado tanto tiempo sin hacer nada, pero me ha servido para hacer un reset", señaló.

"También ha habido momentos duros dentro del proceso, porque evidentemente hay dolor, pero creo que me ha venido súper bien porque el calendario de fútbol no te permite parar nunca. Incluso tuve un episodio de burnout antes de la lesión porque siempre estaba metida en el trabajo, en querer ser la mejor, en hacer las cosas bien, y eso supone un desgaste mental muy fuerte. Así que en el fondo este parón me ha venido bien. Me hubiera gustado que fuera de otra forma, pero ha sido así y lo he aceptado", añadió.

La internacional española también avanzó que este verano ejercerá como comentarista del Mundial para Televisa, una experiencia que encara como un nuevo reto. "Empieza otra etapa de mi vida porque ha habido muchos cambios* me apetece. Es un poco salir de mi zona de confort, porque mi zona de confort es coger un balón y jugar en el campo", explicó.

"Soy una gran aficionada al Barça masculino y siempre intento ver los partidos, me gusta analizarlos, así que para mí esto no solo supone salir de mi zona de confort, también es una preparación para el futuro", apuntó.

Por último, reflexionó sobre la evolución del fútbol en los últimos años, especialmente tras los cambios vividos desde 2023. "Cuando dije que alzamos la voz pero nada cambia, me refería a ciertas cosas que pasan en nuestro mundo, como por ejemplo el tema de LaLiga, que no mejora y muchas veces que lo digamos las jugadoras que tenemos un poco más de trascendencia tiene más peso. En ese sentido, siento que las instituciones no hacen nada para cambiarlo, pero creo que sí que ha habido un cambio desde 2023", manifestó.

"Lo que pasó con la Selección es un gran ejemplo de que el fútbol ha cambiado. Ahora nos sentimos valoradas. No me gusta generalizar, pero sí que hay cosas que están cambiando", concluyó.