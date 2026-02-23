Aitana Bonmatí y su petición electoral: "Que se siga apostando igual o más por el Femení"

Archivo - Aitana Bonmati Conca of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish Women league, Liga F, football match played between FC Barcelona and Real Madrid CF at Estadi Olimpic Lluis Companys on November 15, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí pidió este lunes que el club blaugrana mantenga e incluso refuerce su apuesta por el fútbol femenino en el contexto de las próximas elecciones presidenciales y defendió el trabajo realizado en los últimos años por la Junta Directiva del expresidente y precandidato Joan Laporta.

"Sí, evidentemente yo tiro hacia casa y creo que se ha hecho un muy buen trabajo con el fútbol femenino. Se ve en todas partes, se ve en la calle y somos reconocidas en cualquier sitio. Creo que nos hemos convertido en una gran referencia para mucha gente. Que se siga apostando igual o más de lo que se ha hecho hasta ahora y que no pare", reclamó a los medios.

En el plano deportivo, la internacional española explicó que su regreso podría producirse antes de lo previsto, aunque todavía no tiene una fecha concreta. "Sí, seguramente será antes que hace dos meses. Pero no tengo una fecha exacta de vuelta. Por eso hacía broma, porque hay ese margen para decirlo. Es evidente que todavía no tengo una fecha concreta", señaló.

"Dependerá de cómo me encuentre, de cómo aguante el dolor y de cómo vaya evolucionando. Pero espero que sea más pronto que tarde. Estoy bien de la lesión, en medio del proceso. Me voy reincorporando. Me duele, para qué os voy a engañar", admitió, en este sentido.

Sobre la eliminatoria de Liga de Campeones frente al Real Madrid Femenino, apuntó que será un duelo especial pese a no poder disputarlo. "Será un partido entre dos equipos que se conocen, para mí será triste porque me hace mucha ilusión jugar este tipo de partidos y más si se juega en el Camp Nou. Jugar tres partidos seguidos ante el Madrid no es problema. Cuantas más veces juguemos, mejor", manifestó.

Aitana Bonmatí asistió a un acto como madrina de la última edición del libro 'Relats Solidaris', una obra solidaria escrita por periodistas deportivos que este año entregó un cheque de 62.625,71 euros a la Associació Esportiva Ramassá, que mediante el fútbol trabaja para integrar a niñas en peligro de exclusión social, migrantes y refugiadas.