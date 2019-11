Aitana Bonmatí: "Siempre quiero llegar más alto de donde estoy"

Publicado 10/11/2019 19:06:38 CET

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Aitana Bonmatí celebra su actual momento deportivo tanto en su club como en el combinado nacional, pero sabe que "no es bueno" conformarse y menos en su caso porque siempre quiere "llegar más alto" y también se alegra del cambio en el fútbol femenino que "ahora llega a las casas".

"Me siento satisfecha con lo que he conseguido, pero creo que si te conformas no es bueno porque te relajas. Yo siempre quiero ir a más, quiero conseguir más cosas, llegar más alto de donde estoy. Estoy contenta con donde he llegado pero no me conformo", aseguró Bonmatí en una entrevista a Europa Press.

La catalana, subcampeona del mundo Sub-20 en 2018 y que formó parte del equipo que compitió en el Mundial de Francia de este año, está viviendo un buen momento y cree que ya juega "bastante" en el equipo culé pese a su juventud (21 años) y la competencia.

"Sé que aún no se me tiene como una titular indiscutible por lo que se está viendo, pero yo siempre voy a seguir trabajando, demostrando y creciendo cada día más, a partir de ahí ya se verá. A veces hay cosas que no dependen al cien por cien de mí", añadió al respecto.

La de Sant Pere de Ribes se define como una "una centrocampista con mucha movilidad, con potencia de arrancar y que mira siempre hacia adelante, con verticalidad". "Creo que tengo visión de juego y mucha llegada al área, siempre tengo en la mente meter gol o dar el pase de gol", opinó la blaugrana.

El siguiente objetivo para Bonmatí es el partido de este martes ante Polonia, clasificatorio para la Eurocopa de 2021 y al que acuden "con ilusión" y avisadas porque la última vez que se vieron las caras las dos selecciones, en la Copa Algarve 2019, cayeron por 3-0. "Tenemos ganas de revancha, pero sabemos lo difícil que va a ser porque tienen muy buenas jugadoras, sobre todo Ewa Pajor. Estamos preparándolo al cien por cien y lo mejor sería acabar el año con un triunfo", comentó.

"Aún queda mucho para la Eurocopa, ni siquiera sabemos si vamos a estar ahí. Espero que sí, todo el mundo lo desea, pero no podemos hacer cálculos si aún no hemos entrado en ella, está claro que si lo hacemos daremos pasos adelante. Siempre queremos dar pasos adelante", agregó la centrocampista sobre las expectativas para estar en la cita continental.

Para conseguirlo, prefieren ir "partido a partido". "Ninguna pensamos en la Eurocopa ahora mismo. Parece muy tópico, pero siempre vamos partido a partido, objetivo a objetivo. Tenemos ese objetivo en mente, pero no pensamos todo el rato en ello", indicó Bonmatí.

La jugadora del FC Barcelona empezó a jugar al fútbol "en el patio de la escuela". "Era la única chica, yo con todos los chicos. Yo no tuve familia de futbolistas ni nada por el estilo, simplemente me empezó a interesar", rememoró la catalana, que ahora cree que tanto ella como sus compañeras son "más referentes".

RECONOCE QUE ES "MUY INQUIETANTE" QUE AÚN NO TENGAN CONVENIO

"Se nos está dando más visibilidad, llegamos a las casas de la gente, y las niñas que empiezan a jugar se fijarán en nosotras. Yo antes cuando era pequeña no tenía referente femenino porque no se daba visibilidad al deporte femenino, entonces no conocía", confesó.

Además, se prepara para el futuro estudiando Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. "Es difícil estar en todo porque quieres descansar a veces y lo que tienes que hacer es estudiar. Es importante que miremos por nuestro futuro porque cuando acabes la carrera en el fútbol no vas a vivir del aire", remarcó.

Finalmente, sobre la huelga de las futbolistas de la Primera Iberdrola para la próxima jornada, reconoció que es "muy inquietante" que aún no se haya llegado a un acuerdo para que tengan su primer Convenio Colectivo. "Nosotros ya no podemos hacer nada, no depende de nosotras", apuntó, pidiendo que "se solucione pronto y cada uno deje de pensar en sus intereses y más por el futuro del fútbol femenino" y opinando que desde la patronal "están mirando por su bien y no por el bien del fútbol femenino".