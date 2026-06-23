Aitana Bonmatí: "Soy una persona de retos y me estoy preparando para los próximos"

Aitana Bonmatí, en uno de sus campus de verano. - WOM SPORTS MANAGEMENT

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Aitana Bonmatí, mediapunta del FC Barcelona Femení, se ha descrito como "una persona de retos" y ha afirmado que se está "preparando para los próximos" tanto en el equipo blaugrana como en la selección nacional, tras haber organizado un campus de verano para niñas y niños en las ciudades californianas de San Diego y Los Ángeles.

"El viaje a México me ha aportado mucho. Sabéis que soy una persona de retos y me estoy preparando para los próximos retos. Estoy muy agradecida a toda la gente con la que he coincidido y trabajado en las últimas semanas y me lo llevaré para siempre. Ya me dicen 'Aitana, hermana, eres mexicana'", declaró Bonmatí este martes a los periodistas.

"Estoy muy feliz, estoy viviendo una experiencia única y muy gratificante. Ya hace tiempo que valoro mucho todo lo que me aporta hacer acciones y proyectos fuera del terreno de juego, y que las niñas y los niños se diviertan me hace muy feliz", recalcó la jugadora culé.

"Me considero joven todavía, pero ya he vivido muchas cosas en la vida y en el fútbol. Primero empezamos con el Campus de Ribes, que ya va por la sexta edición, y ahora damos el salto a Estados Unidos y la idea es expandirlo por todo el mundo. El fútbol es global", subrayó Bonmatí.

La tres veces Balón de Oro y The Best afianza la marca de su campus dando un salto a la internacionalización a través de Norteamérica. "Recordaré el día de hoy el resto de mi vida. Aterrizar aquí, desde la otra punta del mundo, y ver que lo que hacemos en Europa les llega, nos siguen, nos admiran y nos reconocen... no tengo palabras", admitió.

"Las niñas me preguntaban por un consejo. Les he dicho que aprovechen porque ahora ser futbolista profesional ya es una oportunidad real. Que disfruten, que el camino es largo y tiene mucho sacrificio. Les he explicado que en el 2019, en el Mundial de Francia, me impresionó muchísimo jugar contra Estados Unidos y sobre todo contra Rose Lavelle. Y unos años más tarde se estoy abriendo un campus en su país", indicó.

San Diego acoge cuatro días de Campus desde el pasado lunes con todas las inscripciones vendidas y una participación en torno a 100 personas. Los Ángeles, sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, concentrará este miércoles toda la actividad, con también un centenar de participantes.

Adidas, patrocinador principal de la futbolista, es el socio técnico del US Aitana Bonmatí Camp, realizando una apuesta por su proyecto más personal. Otras marcas comercial como Bimbo, Telefèric Barcelona, Turisme de Catalunya y Gatorade también respaldan el campus de la culé.

"No puedo descartar jugar en México o EE.UU. en un futuro. Nunca digas nunca. Pero ahora estoy centrada con el Barça, tengo contrato, soy del Barça y me identifico con sus valores", contestó a preguntas sobre su futuro. "Tanto en el Barça como en la selección española tenemos una identidad propia de generar ocasiones a través del balón", argumentó.

"He estado en México y todos quieren ser y jugar como lo hace España. Creo que el equipo está en crecimiento. En el debut se toparon con un rival difícil de superar por el bloque bajo, yo también estoy acostumbrada a estos partidos en la Liga. Pero el domingo fue brutal, un equipo muy reconocible", analizó a la selección masculina en su Mundial.

Además, en ese torneo está sobresaliendo una gran leyenda del Barça. "Messi, cinco goles en dos partidos. Es imparable, lo que más admiro de él es que ya lo ha conseguido todo en el mundo del fútbol, ha ganado tanto... y sigue teniendo objetivos en mente y consiguiendo hitos y sacando resultados. Es y será el mejor", añadió acerca del argentino.

"En el fútbol, como en la vida, siempre hay cambios. Esta será mi 15ª temporada en el club y evidentemente he visto entrar y marchar a mucha gente. Se acaban etapas y toca agradecer a todas las jugadoras que nos han dado tanto y que ya no estarán. También algún día me tocará a mí y es ley de vida. Pero el Barça seguirá siendo el Barça y nunca dejaremos de adaptarnos siendo fieles a nuestra identidad", concluyó Bonmatí.