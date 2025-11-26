Aitana Bonmatí: "Tenemos que dejar de identificar el fracaso con perder"

Aitana Bonmati Conca of FC Barcelona in action during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 League Phase MD3, football match played between FC Barcelona and OH Leuven at Johan Cruyff Stadium on November 12, 2025 in Sant Joan Despi, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La internacional española del Barça Femení Aitana Bonmatí ha afirmado que se debe de dejar de identificar el "fracaso con perder", una reflexión de fondo deportivo con la que la triple Balón de Oro (2023, 2024 y 2025) defendió que el rendimiento no puede medirse solo por el resultado.

En una entrevista para la revista 'Elle' recogida por Europa Press, la futbolista blaugrana reivindica "valorar el trayecto y todo lo logrado durante el mismo" y asegura que vive su profesión desde "una posición más relajada".

"No me gusta hablar de fracasos, que un día las cosas vayan mal no te hace fracasar. ¿Qué es el fracaso y qué no lo es? Parece que únicamente vivamos para ganar", expresó Bonmatí, que animó a entender las derrotas como "una oportunidad". También explicó que intenta "cada día sumar algo diferente y desconocido", aunque reconoció que en ocasiones le cuesta "encontrar el momento".

La catalana subrayó que su notoriedad pública conlleva responsabilidad. "Más que presionada me siento responsable, porque tienes una relevancia y una voz, lo que haces lo ve mucha gente", indicó. En este sentido, celebró que los niños "puedan verse reflejados en mujeres exitosas a nivel deportivo, empresarial o político" para crecer con un concepto de igualdad desde la infancia.

Bonmatí, que ha alzado su voz en reiteradas ocasiones por la igualdad de las mujeres, recordó el posicionamiento tras el beso no consentido a Jenni Hermoso. "Como sociedad no debemos permitir el abuso de poder en una relación laboral, así como tampoco las faltas de respeto", aseguró.

"Desde mi compañera Jenni a todas las mujeres que sufren lo mismo, ¡estamos con vosotras!", señaló, en este sentido. También pidió "propuestas igualitarias" para el deporte femenino, que "necesita apostar" para consolidar su crecimiento.

La jugadora admitió además que el desgaste forma parte de la élite. "Soy una persona normal y tengo días malos. A veces te saturas y es cierto que pasé por un periodo de 'burnout'. Es duro cuando no encuentras motivación alguna", explicó. Sin fecha para la retirada, sí avanzó que le gustaría seguir vinculada al fútbol profesional y "poder dedicar tiempo" a sí misma en el futuro.