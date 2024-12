Aitana Bonmatí y Vinícius Jr ganan los 'The Best' de la FIFA

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista española Aitana Bonmatí cerró su gran año 2024 con un nuevo reconocimiento individual, el premio 'The Best' de la FIFA, galardón que en la categoría masculina fue en esta ocasión para el delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior durante la gala celebrada este martes en Doha.

La jugadora del FC Barcelona logró así un nuevo doblete como en la temporada 2023-2024 donde ganó por primera vez en su carrera el Balón de Oro y el The Best, éxitos que repitió gracias a otro gran año con el conjunto catalán, con el que logró un histórico triplete con la conquista de la Liga de Campeones, con gol incluido en la final, la Liga F y la Copa de la Reina, además del título de la Liga de Naciones con la selección española.

"Estoy agradecida y orgullosa de recibir este premio. Como siempre digo, esto es un trabajo de equipo, y la temporada pasada lo conseguimos todo con el Barça, y también la Liga de Naciones con la selección. Fue un gran año, muy difícil de repetir", señaló Aitana Bonmatí a través de un vídeo.

La futbolista catalana se mostró "agradecida siempre a toda la gente" que le "suma" y le "ayuda a ser mejor cada día", sobre todo a sus compañeras, "las más importantes" y las que le hace "ser mejor en el campo siempre". "Sin ellas, no sería la futbolista que soy hoy. Ahora a por más títulos colectivos, que son los que al final te hacen estar aquí también y que par mí son los más importantes", sentenció.

El premio masculino, en cambio, no repitió lo sucedido en el Balón de Oro donde el ganador fue el centrocampista español Rodri Hernández. El jugador del Manchester City fue en esta ocasión superado en la votación por el extremo del Real Madrid Vinícius Jr, que recibió así el primer gran galardón individual de su carrera.

El jugador brasileño volvió a ser clave en el conjunto madridista la pasada campaña, anotando 24 goles, entre ellos claves en las semifinales y final de la Liga de Campeones, y repartiendo once asistencias, y compensó en parte la decepción de no haber ganado un Balón de Oro para el que parecía favorito.

"No sé por dónde puedo empezar porque era tan lejano que parecía imposible llegar hasta aquí. Era una niño que sólo jugaba descalzo en las calles de Sao Goçalo, cerca de la pobreza y del crimen, y poder llegar aquí es algo muy importante para mí porque estoy haciendo que muchos niños vean que no es imposible llegar hasta aquí", afirmó 'Vini' uno de los pocos que acudió a recoger su premio aprovechando que su equipo juega en Doha este miércoles la final de la Copa Intercontinental ante el Pachuca mexicano.

El madridista agradeció a los que le votaron, a su familia, al Flamengo, a la selección brasileña y al Real Madrid, en especial a Carlo Ancelotti que "siempre" le ayudó "mucho". "Y a mi equipo, que me hizo llegar hasta aquí y creer que podía marcar la diferencia y hacer grandes cosas junto a ellos en la temporada. Quiero seguir jugando por mucho tiempo en el Real Madrid, que es el mejor club del mundo", sentenció.

ANCELOTTI, MEJOR ENTRENADOR

En cuanto a los mejores entrenadores, el italiano Carlo Ancelotti logró este trofeo por primera vez en reconocimiento a su temporada con el Real Madrid, con el que logró el doblete Champions-Liga. No hubo doblete nacional ya que el galardón femenino no recayó en el español Jonatan Giráldez que, aunque lo ganó todo con el FC Barcelona, volvió a ser derrotado por la inglesa Emma Hayes, ganadora también del Balón de Oro en octubre.

"Estoy muy honrado de recibir este premio. Quiero agradecer a FIFA, a su presidente Gianni Infantino, y quiero compartir esto con mi club y con mi presidente, Florentino Pérez, que me dio la oportunidad de ser el gestor del mejor club del mundo. Tengo que compartirlo con mis jugadores, que no siempre, pero a veces me escuchan", señaló el de Reggiolo, también presente en la gala.

Este recordó que lleva "48 años en el fútbol" y que este deporte le ha dado "muchas emociones, la mayoría de las veces positivas, a veces negativas". "Pero la emoción es la única razón por la que después de 48 años, todavía estoy vivo", sentenció.

Además, el argentino Emiliano Martínez y la estadounidense Alyssa Naeher fueron coronados como los mejores guardametas, galardones para los que estaban nominados los españoles Unai Simón, David Raya y Cata Coll.

El delantero del Manchester United Alejandro Garnacho se llevó el Premio Puskas al mejor gol por un espectacular remate ante el Everton, mientras que la veterana brasileña Marta fue la reconocida con el mejor tanto, en un premio nuevo que además lleva su nombre.

Finalmente, el Mejor Once Masculino fue el formado por Emiliano Martínez como portero, Dani Carvajal, Rúben Dias, Antonio Rüdiger William Saliba como defensas, Jude Bellingham, Rodri Hernández y Toni Kroos como centrocampistas, y Lamine Yamal, Erling Haaland y Vinícius Jr como delanteros. Alyssa Naeher como guardameta, Lucy Bronze, Irene Paredes, Naomi Girma y Ona Batlle como defensas, Gabi Portilho, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Lindsay Horan como centrocampistas, y Salma Paralluelo y Caroline Graham Hansen como delanteras, conformaron el Once Mundial Femenino.