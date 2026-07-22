Akor Adams deja el Sevilla FC y recala en el Venezia FC

Archivo - May 9, 2026, Sevilla, Spain, Spain: Akor ADAMS of Sevilla FC celebrates his goal during the LaLiga match between Sevilla FC and RCD Espanyol de Barcelona at Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium on May 09, 2026 in Sevilla, Spain. Rafael Roman - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha anunciado este miércoles un acuerdo alcanzado con el Venezia FC para traspasarle al delantero nigeriano Akor Adams, de 26 años y que con el conjunto sevillista disputó 37 partidos en total, marcando 10 goles y repartiendo cuatro asistencias.

En su comunicado oficial, la entidad andaluza destacó que Adams en la temporada 2025-26 "ayudó con creces a conseguir el objetivo del equipo en las últimas jornadas". Desde que llegó a la capital hispalense en el mercado invernal de la campaña 2024-25 procedente del Montpellier HSC, logró "debutar y convertirse en un fijo" para la selección de Nigeria.

Con las 'Súper Águilas' acumula 15 internacionalidades y seis goles, "incluido un destacado papel en la Copa de África 2025 en la que consiguió la medalla de bronce", según recordó el Sevilla en su texto.

Luego el club sevillano le agradeció "su desempeño y profesionalidad defendiendo" su camiseta y le deseó "la mejor de las suertes en esta nueva etapa profesional". Por último, el club veneciano confirmó en su página web el fichaje de Adams hasta el 30 de junio de 2030.