Publicado 27/08/2025 14:34

Akor Adams se suma a la lista de bajas del Sevilla para visitar Montilivi

Akor Adams of Sevilla FC looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Getafe CF at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on August 25, 2025, in Sevilla, Spain.
MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero nigeriano del Sevilla FC Akor Adams será baja para el partido de este sábado (19.30 horas) en Montilivi ante el Girona FC debido a una lesión en el aductor largo del muslo izquierdo, según anunció el club este miércoles.

El atacante africano se suma a la más que posible ausencia del extremo belga Dodi Lukebakio, que tiene un edema en el sóleo de la pierna derecha tras el partido del lunes ante el Getafe CF, y a las bajas de Djibril Sow, Adnan Januzaj, Stanis Idumbo, Joan Jordán y Ramón Martínez.

Además, el entrenador Matías Alemyda tiene la duda del suizo Rubén Vargas, que este miércoles "llevó a cabo trabajo específico en el gimnasio", según informó el Sevilla, que tampoco ha podido inscribir todavía al lateral chileno Gabriel Suazo.

