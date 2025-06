Alan Gilpin y Juan Carlos Martín, protagonistas este miércoles de los Desayunos Deportivos de EP

El CEO de World Rugby y el presidente de la RFER analizarán los retos del presente y futuro del deporte del balón oval

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CEO de World Rugby, Alan Gilpin, y el presidente de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Juan Carlos Martín, serán los protagonistas este miércoles, a partir de las 10:00 horas, de los Desayunos Deportivos de la agencia Europa Press, acto que se celebrará en el Auditorio del Campus Castellana de la Universidad Camilo José Cela en Madrid.

En un acto organizado con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo, Silbö y la Universidad Camilo José Cela, el presidente de la RFER analizará los retos del presente y futuro del deporte del balón oval, entre ellos la candidatura de España para albergar los Mundiales de 2035 y 2037 masculino y femenino, respectivamente.

