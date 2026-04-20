El Alavés-Barça se jugará el miércoles 13 de mayo y el Real Madrid-Oviedo cerrará la jornada 36 el jueves

Archivo - Dani Olmo of FC Barcelona in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Deportivo Alaves at Spotify Camp Nou stadium on November 29, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha hecho este lunes oficiales los horarios de las jornadas 35 y 36 de LaLiga EA Sports, que se suman al ya conocido del Clásico de la jornada 35 del domingo 10 de mayo a las 21.00 horas, con duelos interesantes por Europa y por evitar el descenso en ambas jornadas y un Real Madrid-Real Oviedo en el Santiago Bernabéu para cerrar, el jueves 14 de mayo, la jornada 36.

Una jornada 36 que abrirán Celta y Levante en Balaídos el martes 12 de mayo a las 19.00 horas, y que cerrarán Real Madrid y Real Oviedo el jueves a las 21.30 horas. De por medio, el ahora líder FC Barcelona visitará al Deportivo Alavés el miércoles a las 21.30 horas, mientras que el Villarreal recibirá al Sevilla el mismo día a las 19.00 horas.

Otros duelos interesantes son el Osasuna-Atlético de Madrid del martes 12 de mayo a las 21.30 horas, el Espanyol-Athletic Club del miércoles a las 19.00 hras, el Betis-Elche del martes a las 20.00 horas o el Girona-Real Sociedad del jueves a las 20.00 horas.

En cuanto a la jornada 35, arrancará el viernes 8 de mayo a las 21.00 horas con el partido entre Levante y Osasuna, y finalizará el lunes 11 de mayo a las 21.00 horas con el Rayo Vallecano-Girona. Una jornada marcada por el Clásico, cuyo horario ya fue confirmado a finales de marzo y que se jugará el domingo 10 de mayo a las 21.00 horas en el Spotify Camp Nou.

En esta jornada se jugarán partidos importantes, como el duelo por evitar el descenso entre Elche y Alavés, el sábado 9 de mayo a las 14.00 horas, y un interesante duelo entre aspirantes a Europa como Atlético de Madrid y Celta, que se jugará en Madrid el sábado a las 18.30 horas.