El Alavés frena al Elche y Pau López silencia Cornellà

El equipo ilicitano se dejó el invicto en Mendizorroza y el Betis ganó al Espanyol con un penalti parado en el 103'

El Rayo hunde a la Real antes del parón

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Elche perdió su primer partido esta temporada al caer (3-1) ante el Deportivo Alavés este domingo en la octava jornada de LaLiga EA Sports, cediendo en una apretada tabla donde el Real Betis se colocó cuarto con los tres puntos ante el Espanyol (1-2) y, por abajo, el Rayo Vallecano se impuso (0-1) a la Real Sociedad.

El equipo ilicitano vio cortado su mejor arranque histórico en Primera superado por el planteamiento local en Mendizorroza y sin acierto para seguir sumando. Los del 'Chacho' Coudet fueron mejores y mordieron también más en los decisivos últimos minutos, pese a que el Elche quiso acercarse al área en el segundo tiempo.

Al final fue cuando llegaron los goles, Carlos Vicente, de penalti, y Toni Martínez para los vascos, y André Silva recortando ya tarde ante un Alavés que ganó después de tres jornadas sin hacerlo para verse en mitad de tabla. Los de Eder Sarabia caen fuera de la zona de Champions a la que se habían acostumbrado.

Mientras, el Betis, en gran momento, se convirtió en el primer equipo en ganar en Cornellà este curso, a pesar de que el Espanyol empezó lanzado y por delante con el 1-0 de Pol Lozano. Los de Manuel Pellegrini se picaron, por el resultado y sobre el césped con Antony en el centro de la ira 'perica', y volvieron con 'malas' intenciones del vestuario hasta lograr el empate.

Las ocasiones fueron para ambos lados pero el 'Cucho' Hernández hizo el 1-1, que obligó a estirarse a un Espanyol que descuidó demasiado para encajar el 1-2 de Abde poco después. La efectividad local no fue igual pese a que la última fue para los de Manolo González, un penalti con ayuda del VAR y el final pitado por un codazo a Leandro Cabrera. Sin embargo, un ex del Espanyol como Pau López detuvo el lanzamiento de Javi Puado, en el 103'.

Por otro lado, el Rayo rascó una importante victoria para alejar la zona de descenso y dejar en rojo a una Real pitada por Anoeta. El cuadro vasco, con una victoria en ocho partidos, se vio superado por la necesidad madrileña, que volvió a ganar en Liga como no hacía desde la primera jornada gracias al 0-1 del Pacha Espino.

Los nervios y la precipitación se dejaron notar en los de Sergio Francisco, con poco fútbol en el primer tiempo aunque el Rayo tampoco propuso más. Ander Barrenetxea fue quien tiró de nuevo del equipo 'txuri-urdin' y Mikel Oyarzabal estuvo cerca de marcar. También el Rayo la tuvo, sobre todo con Pep Chavarría y una muy clara de Pedro Díaz, pero fue el 'Pacha' quien definió a la contra.