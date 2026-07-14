El Alavés-Getafe abrirá la temporada y LaLiga aplaza los estrenos de Real Madrid, Barça, Atlético y Betis

Archivo - Toni Martinez of Deportivo Alaves in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Deportivo Alaves at Coliseum de Getafe stadium on September 24, 2025, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre el Deportivo Alavés y el Getafe CF abrirá la temporada 2026-27 de LaLiga EA Sports el próximo sábado 15 de agosto, a las 19.00 horas, mientras que LaLiga aplazó el FC Barcelona-Athletic Club, el Real Madrid-Real Sociedad, el Atlético de Madrid-Málaga CF y el Valencia CF-Real Betis por el Mundial.

LaLiga confirmó este martes los horarios de las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-27, que arrancará el sábado 15 de agosto a las 19.00 horas con el partido que enfrentará al Deportivo Alavés y al Getafe CF. Ese mismo día habrá otro encuentro entre Sevilla FC y Rayo Vallecano (21.30).

El domingo 16 de agosto se jugarán el Real Racing Club-Villarreal CF (17.00), el RCD Espanyol-Levante UD (19.00) y el RC Celta-CA Osasuna (21.30), mientras que el lunes 17 el RC Deportivo recibirá en Riazor al Elche CF.

Esta primera jornada tiene la particularidad de que cuatro de sus encuentros se aplazan porque los equipos implicados tienen jugadores que van a participar en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Así, el vigente campeón, el FC Barcelona, cerrará la jornada el jueves 27 de agosto a las 21.00, como local frente al Athletic Club.

Antes, el miércoles 19 (21.00) el Atlético de Madrid recibirá al Málaga CF, el Real Betis visitará al Valencia CF en Mestalla el martes 25 (21.00), y el Real Madrid se enfrentará en el Santiago Bernabéu a la Real Sociedad el miércoles 26 (21.00).

La segunda jornada la abrirán el Rayo Vallecano y el Alavés, el jueves 20 de agosto (21.00) y el Real Betis-Real Sociedad se jugará el viernes 21 (21.00). El sábado 22, el Athletic-Sevilla (17.00), el Valencia-Celta (19.30) y el Espanyol-Real Madrid (21.30). El domingo 23, el Atlético recibirá al Villarreal (17.00), el Getafe-Racing (19.30) y el Elche-Barça (21.30), mientras que se cerrará el lunes 24 con el Osasuna-Levante (19.00) y el Málaga-Deportivo (21.30).

Y la tercera jornada se abrirá el viernes 28 con el Racing-Elche (19.00) y el Alavés-Villarreal (21.30), mientras que el sábado 29 se jugará el Sevilla-Atlético de Madrid (21.30), el Levante-Betis (17.00) y el Real Sociedad-Espanyol (19.00). El domingo 30 concentrará otros tres duelos: Real Madrid-Málaga (17.00), Deportivo-Valencia (19.30) y Celta-Athletic (21.30), antes de cerrar la jornada el lunes 31 con el Osasuna-Getafe (19.30) y el Barcelona-Rayo Vallecano (21.30).