El Alavés lamenta "profundamente" los incidentes previos al partido ante el Rayo

A general view of Mendizorrotza prior to the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Rayo Vallecano at Mendizorrotza on May 23, 2026, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés ha lamentado "profundamente" los incidentes ocurridos el sábado durante el recibimiento al equipo antes del partido frente al Rayo Vallecano en Mendizorrotza, correspondiente a la última jornada de LaLiga EA Sports, y en los que resultaron heridos tres ertzainas.

"El Deportivo Alavés lamenta profundamente los incidentes ocurridos ayer durante el recibimiento al primer equipo en los aledaños de Mendizorrotza, en una jornada que debía ser únicamente de celebración y apoyo al equipo junto a la afición alavesista", señaló el club en un comunicado.

Dos hombres, de 21 y 32 años, fueron detenidos el sábado en Vitoria como presuntos autores de un delito de atentado a agente de la autoridad durante los incidentes, en los que resultaron heridos, al menos, tres ertzainas.

"Durante años, este tipo de recibimientos se han desarrollado en un ambiente festivo, familiar y de convivencia, permitiendo que miles de aficionados y aficionadas, entre ellos numerosos niños y familias, puedan acompañar y animar al equipo con normalidad antes de los partidos", afirmó el Alavés.

En este sentido, destacó que hasta ese momento la jornada había transcurrido "con un ambiente ejemplar". "El Deportivo Alavés está analizando los incidentes ocurridos y tomará las medidas necesarias para que sus aficionados puedan disfrutar de los recibimientos y actos vinculados al club con normalidad, tal y como históricamente ha sucedido", apuntó.

Según informó el Departamento de Seguridad del Gobierno Vsaco, los altercados comenzaron alrededor de las siete de esta tarde cuando, al paso del autobús del Deportivo Alavés hacia el campo de Mendizorrotza, un grupo de aficionados del club trató de romper el cordón policial que lo escoltaba y empezó a lanzar botes de humo, bengalas y otros objetos contra los agentes.