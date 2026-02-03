Alavés y Real Sociedad sueñan confirmar sus mejorías en la Copa del Rey

Archivo - Jonathan Castro 'Jonny' Otto of Deportivo Alaves competes for the ball with Ander Barrenetxea of Real Sociedad during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Real Sociedad at Mendizorrotza on December 6, 2025, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Deportivo Alavés y Real Sociedad se miden este miércoles (21.00 horas) en los cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE, en un enfrentamiento al que ambos conjuntos llegan plenos de confianza fruto de la mejoría con la entrada del nuevo año donde los babazorros sueñan con repetir la final de la temporada 2016-2017 y los 'txuri-urdin' buscan estar en 'semis' por tercera campaña consecutiva.

El estadio de Mendizorrotza será testigo de un derbi vasco entre vitorianos y donostiarras que luchan por colarse entre los cuatro mejores equipos de la competición copera. Los locales afrontan la cita con la ilusión reforzada tras eliminar a Rayo Vallecano (2-0), Sevilla (1-0), Portugalete (0-3) y Getxo (0-7). Todos ellos con el denominador común de no haber recibido gol en ninguno de los enfrentamientos de la competición más longeva del fútbol español.

Un registro que querrán alargar este miércoles los pupilos de Eduardo Coudet, insuflados de confianza tras cosechar dos meritorias victorias en LaLiga EA Sports ante el Real Betis (2-1) y Espanyol (1-2) que les ha hecho abandonar los puestos bajo de la clasificación ocupando la zona media. Una situación similar a la de su rival, la Real Sociedad, que desde su visita con derrota a Mendizorrotza a principios del pasado mes de diciembre tan solo ha tenido un encuentro donde no sumara puntos.

Los donostiarras, que estuvieron coqueteando con el descenso, ha dado la vuelta a la situación desde entonces con tres triunfos y tres empates. Un balance de doce puntos de los 18 posibles que hace que la Real Sociedad sueñe en esta segunda parte de competición liguera con acabar en puestos europeos. Y este cambio de dinámica viene de la mano con la llegada del estadounidense 'Rino' Matarazzo, con él en el banquillo no han perdido ningún partido.

Y ese rumbo quieren mantener en un torneo que ha levantado en tres ocasiones --la última en la temporada 2019-2020-- y que en la últimas dos temporadas ha llegado hasta las semifinales. Para ello, tendrán que superar la eliminatoria como hicieran en la ronda previa ante Osasuna, al que eliminó en los penaltis tras igualar 'in extremis' los dos goles navarros iniciales.

Además, el conjunto de Matarazzo llega con un sabor agridulce fruto de su empate en el derbi del pasado domingo frente al Athletic Club (1-1), un partido en el que dejaron una muy buena imagen. Eso sí, los donostiarras han caído derrotados en sus tres últimos enfrentamientos ante el Deportivo Alavés. Un equipo vitoriano que ansía volver a colarse en las 'semis' coperas nueve temporadas después donde eliminó al RC Celta de Vigo gracias al gol de Edgar Méndez en los últimos compases del partido de vuelta que rompía la igualdad.

En lo deportivo, Coudet volverá a apostar en portería por Raúl Fernández, habitual de la competición, con Facundo Garcés comandando la defensa babazorra. El malayo ya contó con minutos este fin de semana en Barcelona tras obtener la cautelar del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). En punta, previsiblemente sea de la partida Toni Martínez, goleador en el último encuentro copero.

Por su parte, Matarazzo saldrá presumiblemente con su once de gala con Álex Remiro en portería al no poder contar con Unai Marrero, lesionado de gravedad y guardameta de la Copa. Carlos Soler y Beñat Turrientes en el centro del campo, y Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson como peligro para la defensa vitoriana.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ALAVÉS: Raúl Fernández; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Youssef; Calebe, Blanco, Guevara, Rebbach, Guridi; y Toni Martínez.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Aritz, Caleta-Car, Aihen; Guedes, Soler, Turrientes, Brais; Oyarzabal y Oskarsson.

--ÁRBITRO: Quintero González (C. Andaluz).

--ESTADIO: Mendizorrotza.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga 2.