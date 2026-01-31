El Alavés refuerza su zaga con la cesión de Ville Koski

October 12, 2025: AMSTERDAM, 12-10-2025 , JohanCruyff Stadium , season 2025 / 2026 , FIFA World Cup Qualifier between The Netherlands and Finland. Picture shows Finland player Ville Koski - EUROPA PRESS/CONTACTO/STANLEY GONTHA

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés ha alcanzado este sábado un acuerdo con el NK Istra para la incorporación del zaguero finlandés Ville Koski, de 24 años, que llega al conjunto vitoriano en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada 2025/26.

Nacido el 27 de enero de 2002 en Tuusula (Finlandia), es un defensa central internacional con Finlandia en todas sus categorías "y uno de los máximos valores del NK Istra, que ocupa actualmente puestos europeos con su tercera posición en la Liga croata", según indicó el Alavés.

"El nuevo refuerzo albiazul se formó en las categorías inferiores del PKKU finlandés. Tras iniciar su trayectoria profesional en el FC Honka, dio el salto al fútbol croata en la temporada 2023/24, incorporándose al NK Istra, club con el que ha disputado 64 partidos oficiales entre Copa y Súper Sport HNL, siendo uno de sus baluartes", añadió el Alavés.

"Se trata de un zaguero que destaca por su solidez, contundencia defensiva e infranqueabilidad, además de aportar una buena salida de balón, cualidades que reforzarán la línea defensiva del conjunto dirigido por Eduardo Coudet", zanjó el mismo comunicado de prensa.