El Alavés remonta al Mallorca y mete al Sevilla en un descenso que aún amenaza al Girona

Toni Martinez of Deportivo Alaves celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and CA Osasuna at Mendizorrotza on April 5, 2026, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés ha abandonado este sábado la zona de descenso con su remontada (2-1) ante el RCD Mallorca gracias a un doblete de Toni Martínez, metiendo al Sevilla FC en esos puestos de peligro, durante una jornada 33 de LaLiga EA Sports donde el Valencia CF ha batido de forma sufrida al Girona FC también por 2-1.

En Mendizorrotza, uno de los epicentros en la lucha por la salvación, los locales se repusieron de comienzo con mal pie por la lesión del argentino Lucas Boyé a los cuatro minutos. Un cuarto de hora más tarde, el equipo balear asestó el segundo golpe a los pupilos de Quique Sánchez Flores, después de que Jan Virgili finalizase una buena contra con un disparo cruzado ante el que fue inútil la estirada de Antonio Sivera.

El conjunto de Martín Demichelis controlaba el duelo mientras los vitorianos trataban de acercarse al área de Leo Román, quien apareció superada la media hora para despejar una peligrosa chilena de Nahuel Tenaglia. Con 0-1 llegó el descanso, tras el cual Toni Martínez salió al rescate.

En el minuto 56 el delantero murciano igualó la contienda de cabeza en un saque de esquina botado por Abde Rebbach. Y en el 69', tras un chut de Denis Suárez y una buenísima ocasión de Ángel Pérez que salvó Omar Mascarell, el propio extremo maño asistió para que Toni alojase la pelota en el fondo de las mallas, con rebote incluido en David López.

Con ese resultado, el Alavés cortó una racha de tres jornadas sin vencer y alcanzó los 36 puntos para rebasar al Sevilla (34 pts.). Por su parte, el Mallorca interrumpió una serie de tres partidos consecutivos sumando y se quedó con 35 puntos, solo uno más que los hispalenses y tres menos que el Girona a raíz de su derrota en visitando Mestalla.

A PURA TENSIÓN EN MESTALLA

En la farragosa primera mitad, el Valencia rozó el gol tras cumplirse el primer cuarto de hora con un centro de Javi Guerra desde la banda derecha y que Lucas Beltrán remató al poste. En el bando visitante, la mejor ocasión antes del descanso fue un tiro directo de falta desde fuera del área, de Claudio Echeverri, que se marchó desviado por poco.

En la reanudación, el equipo 'che' abrió pronto el marcador con un pelotazo en largo de Javi Guerra para el desmarque en carrera de Largie Ramazani, quien domó ese balón hasta pisar área rival, donde recortó a un defensa y marcó un potente derechazo raso. En el 59', Sadiq Umar hizo el 2-0 cabeceando un centro de José Luis Gayà desde la banda izquierda.

Acto seguido, Míchel Sánchez realizó sustituciones y dieron fruto de manrea inmediata porque Alejandro Francés centró desde el lado derecho a ras de suelo, el esférico se paseó por el área valencianistas y apareció Joel Roca en el segundo palo para remachar el 2-1. Los nervios crecieron y en los instantes finales pudo marcar cualquiera de los dos equipos.

Al contragolpe en el 90', Francés se interpuso providencialmente para salvar un gol de cabeza de Hugo Duro tras centro de Filip Ugrinic. Y en la réplica a continuación, el portero Stole Dimitrievski hizo un paradón tras un remate a bocajarro de Cristhian Stuani. En el largo tiempo de descuento, el propio Stuani protagonizó otro remate agónico sin premio.

Era puro ida y vuelta, donde Francés volvió a impedir el gol de Duro con una pierna estirada abajo, tras un nuevo centro de Ugrinic. El reloj se consumió entre tanto voltaje y las gradas de Mestalla festejaron el pitido definitivo del árbitro como una liberación de todo lo acumulado. Este triunfo situó a los 'ches' con 39 puntos, uno más que el Girona.