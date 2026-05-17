El Alavés se salva y el Levante gana su final al Mallorca

Oviedo - Alavés - LALIGA

Cinco equipos tratarán de evitar el descenso en la última jornada, con duelo directo Girona-Elche

El Celta ata la sexta plaza y el Getafe, pendiente de Rayo y Valencia para ir a Europa

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés venció (0-1) al Real Oviedo este domingo en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports y se libró del sufrimiento del próximo sábado, donde cinco equipos se jugarán evitar el descenso, con el Girona, superado por el Atlético, y el Mallorca, que perdió su final contra el Levante, metidos en la quema.

La tarde de transistores y emociones fuertes sonrió al cuadro de Vitoria, que con un 0-1 en Oviedo seguirá en Primera al sumar 43 puntos. Mientras, el Levante (42) acercó el milagro impensable hace un mes con su tercera victoria seguida, gracias a un 2-0 vital contra los baleares en un eufórico Ciudad de Valencia.

En cambio, el Mallorca, con 39, se quedó en zona de descenso, y el Girona, con 40, cayó a esa zona roja de cara a una última jornada en la que se medirá contra el Elche, que sumó 42 con un 1-0 al Getafe. Igualmente tendrá que sufrir Osasuna, derrotado por el Espanyol (1-2). El 'Geta' no pudo asegurar la clasificación para Europa, ante el acecho de Rayo, que venció (2-0) al Villarreal, y Valencia, también vencedor en un loco 3-4 a la Real Sociedad.

Una vez más, Toni Martínez fue el héroes del Alavés de un Quique Sánchez Flores que cumplió con el objetivo tras apenas dos meses en el banquillo. El delantero firmó el 0-1 pero a los visitantes les tocó sufrir en el Carlos Tartiere por meterse a defender demasiado pronto. Los balones al área del colista, centros de Santi Cazorla, metieron el miedo en el cuerpo a un Glorioso salvado.

Mientras, los focos recaían en el Levante-Mallorca, ambos en zona de descenso antes de empezar la penúltima jornada en casa 'granota'. Un error de los visitantes les costó el 1-0 de Carlos Espí, acertado en la presión para castigar a un equipo bermellón al que le pudo la tensión. Los de Martín Demichelis no encontraron a Vedat Muriqi y Mathew Ryan cumplió también bajo palos.

Al final, la vida en juego se dejó notar, con el encontronazo entre Roger Brugué y Johan Mojica que les costó la expulsión a ambos a cinco minutos del final. El Levante aguantó metido en el partido y, en un córner, Kervin Arriaga hizo el 2-0 de los 42 puntos, aún Dela falló un penalti en el descuento, a defender contra el Betis. Con 42 se quedó también un Osasuna que se la jugará en Getafe.

El equipo 'rojillo' encajó su cuarta derrota seguida para estar en el drama del próximo sábado, un 1-2 ante un Espanyol que, tras lograr su primera victoria en cinco meses en la jornada anterior, fue mejor. Carlos Romero y Kike García pudieron con un Víctor Muñoz que parece estar forzando tras lesión, y que no fue suficiente.

Mientras, el Elche cumplió con un juego directo y efectivo en el primer tiempo, con el 1-0 de Víctor Chust, ante un Getafe contrariado por el gol y por la roja directa a Djené. La sentencia ilicitana no llegó en el segundo tiempo y, pese a estar con uno más, los de Eder Sarabia pidieron la hora en el Martínez Valero, dejando tres puntos reñidos que no pudieron celebrar en exceso.

Y es que, el Girona-Elche del próximo sábado será el duelo clave por la permanencia, aunque al equipo ilicitano le valdría el empate en Montilivi. El conjunto catalán chocó con Jan Oblak en el Metropolitano, y cedió ante un Atlético de Madrid que se jugará la tercera plaza contra el Villarreal en La Cerámica. El 'Submarino' perdió (2-0) ante un Rayo superior, con goles de Sergio Camello, quien pudo marcar un par más en el primer tiempo, y Alemao.

Tanto Rayo como Valencia optarán a la séptima plaza, el equipo 'che', con 45 puntos, tras remontar un 1-0 y un 3-2 a una Real con plaza a la Liga Europa como campeón de Copa. Los goles de Guido Rodríguez y Javi Guerra en el 89' y 93' dieron la opción de zona noble a un Valencia que jugó los últimos 20 minutos en Anoeta con uno menos por la roja a Eray Cömert.

Mientras, el RC Celta (51) ató la sexta plaza en un 1-1 en San Mamés, donde pasaron del homenaje a Ernesto Valverde e Iñigo Lekue a un pobre primer tiempo de un Athletic sin nada en juego. El 0-1 de Williot Swedberg mandó desde el minuto cuatro y la reacción bilbaína supuso el empate de Iñaki Williams en el segundo tiempo.