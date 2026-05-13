El Alavés sueña al tumbar a un Barça desconectado

Ibrahim Yalatif Diabate of Deportivo Alaves celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and FC Barcelona at Mendizorrotza on May 13, 2026, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés ha ganado este miércoles al FC Barcelona (1-0) en Mendizorroza, en la jornada 36 de LaLiga EA Sports, para salir del descenso y soñar con la permanencia, que parecía imposible en otro escenario, mientras que el campeón Barça paga su mala noche, totalmente desconectado, con quedarse fuera de la carrera por conseguir los 100 puntos.

Tenía que ganar el Alavés y lo hizo, con un equipo de Quique Sánchez Flores que supo en todo momento a qué jugar y qué ritmo ponerle al duelo, mientras que el Barça, aunque Hansi Flick intentó agitar su dormido corral, siguió apagado y se marchó del feudo 'babazorro' sin tirar a portería.

No volverá a llegar a los 100 puntos un Barça que, no obstante, se sabe campeón por segunda vez consecutiva, que era su reto principal. Lo malo es que no tiró a puerta, no inquietó al rival, pareció no saltar al terreno de juego y eso, en la Liga de abajo, en la lucha por la permanencia, ayudó mucho al Alavés y perjudicó al resto de rivales del 'Glorioso'.

Ahora el Alavés se sitúa en decimoquinta posición con 40 puntos, uno solo por encima de un descenso en el que ahora están el Girona FC --con un partido por jugar--, de nuevo el Levante y, ya descendido, el Real Oviedo. Pero es que RCD Mallorca, que perdió 1-3 ante el Getafe, y el Elche siguen en peligro.

El conjunto blaugrana, pese a monopolizar el balón durante muchos tramos del partido, apenas encontró caminos hacia la portería de Antonio Sivera. De hecho, las mejores aproximaciones llegaron con dos acciones de Marcus Rashford, primero con un remate de primeras al lateral de la red y luego con un disparo lejano que rozó el larguero, mientras que Dani Olmo intentaba poner algo de imaginación entre líneas ante un Alavés muy junto y cómodo en defensa.

El equipo de Quique Sánchez Flores, en cambio, supo leer perfectamente el encuentro. Cedió terreno, esperó con paciencia y buscó dañar con velocidad por bandas y transiciones rápidas, especialmente con un activo Abde Rebbach. Szczesny, de vuelta a la titularidad, evitó antes del descanso un primer susto serio de Tenaglia, pero nada pudo hacer ya en el tiempo añadido, cuando Diabaté aprovechó un error de marca de Marc Bernal para adelantarse y marcar el único tanto del encuentro tras un córner.

El gol dio todavía más energía a un Mendizorroza entregado y dejó muy tocado a un Barça excesivamente plano, sin ritmo y sin profundidad, visiblemente cansado, pese a las rotaciones, tras celebrar el lunes el título de Liga. Flick intentó cambiar el escenario tras el descanso con un triple cambio y la entrada de Pedri, Ferran Torres y el joven Xavi Espart, pero el campeón siguió sin encontrar claridad ante la férrea línea defensiva local. Por cierto, Flick hizo debutar al central del filial Álvaro Cortés.

Incluso estuvo más cerca el Alavés del segundo gol que el Barça del empate. Szczesny sostuvo a los suyos con una gran parada a un cabezazo de Diabaté nada más arrancar la segunda mitad y Guridi estuvo cerca de celebrar un golazo desde fuera del área, pero su trallazo al palo quedó invalidado por fuera de juego previo.

Solo en el tramo final elevó algo el ritmo el Barça, acelerando la circulación y empujando al Alavés hacia su área, aunque sin generar ocasiones claras ni poner realmente a prueba a Sivera. El cuadro vitoriano resistió con orden y oficio para celebrar un triunfo de enorme valor en la pelea por la salvación.

En las dos jornadas finales, el Alavés visitará al descendido Oviedo en el Tartiere y terminará la Liga en casa contra el 'euro Rayo', confiando en confirmar la permanencia tras la campanada de esta noche. Mientras que el Barça, ya campeón y sin retos, recibirá al Real Betis y terminará la campaña doméstica en Mestalla, ante el Valencia CF.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS, 1 - FC BARCELONA, 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Parada (Protesoni, min.80), Rebbach; Guridi, Blanco, Denis Suárez (Ibáñez, min.65); Toni Martínez y Diabaté (Mañas, min.65).

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Cubarsí (Espart, min.62), Cortés, Balde (Cancelo, min.79); Casadó (Pedri, min.62), Bernal; Roony (Ferran Torres, min.62), Olmo, Rashford; y Lewandowski.

--GOLES.

1-0. Min.45+1, Diabaté.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó a Rebbach (min.81) en el Deportivo Alavés y a Marcus Rashford (min.46) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Mendizorroza, 19.138 espectadores.