El Alavés se topa con Agirrezabala y el poste en el empate ante el Valencia

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés y el Valencia empataron (0-0) este lunes en Mendizorroza en el partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, un choque que el conjunto 'babazorro' mereció ganar, pero el portero Julen Agirrezabala primero y el poste después permitieron a los 'che' sumar un punto y arruinar las esperanzas alavesistas de volver a ganar en casa.

El Alavés empezó peor y fue superado por el Valencia durante los primeros minutos de partido, aunque este inicio fue un espejismo para el equipo de Carlos Corberán, que se vino abajo según iban transcurriendo los minutos y acabó a merced de su rival. Los vascos estuvieron a punto de sumar 3 puntos con una falta de Denis Suárez que golpeó en el poste, pero finalmente tuvieron que conformarse con el empate.

El equipo valencianista comenzó más intenso, sabedor de la necesidad de victoria con la que llegaba tras tres partidos consecutivos sin ganar. El centrocampista Javi Guerra la tuvo en el primer minuto, con una conducción entre la defensa alavesista que le dejó mano a mano con Sivera, y el canterano del Valencia optó por pasar el balón a un Arnaut Danjuma que llegó forzado, no remató bien y permitió a la zaga vitoriana despejar bajo palos.

Los primeros 20 minutos se sucedieron con más ocasiones para el conjunto visitante, que aprovechaba el juego directo y las pérdidas del Alavés para generar peligro, aunque no consiguió concretar ninguna. Esto provocó que los de Eduardo Coudet se crecieran y comenzaran a acechar la portería defendida por Julen Agirrezabala, sobre todo por la banda derecha, como una internada del extremo brasileño Calebe que no pudo rematar a gol el delantero argentino Lucas Boyé.

Los 45 minutos de la primera mitad se consumieron sin movimientos en el marcador y, tras el paso por los vestuarios, la tónica se mantuvo y fue el equipo 'babazorro' el que continuó llevando el peso del juego. La primera ocasión de la segunda parte se la apuntó el delantero murciano Toni Martínez, que conectó un gran cabezazo tras un pase del argelino Abde Rebbach, obligando al exportero del Athletic a sacar una buena mano para desviar el balón a saque de esquina.

El resto del duelo tuvo un claro color blanquiazul. El Deportivo Alavés se adueñó de la posesión y los cambios del técnico argentino mejoraron al equipo. Uno de ellos fue el gallego Denis Suárez, que supo encontrar bien a sus compañeros y tuvo en sus botas la más clara del partido, en una falta lejana en el minuto 87. El disparo se fue envenenando y acabó con el balón estrellándose en el poste izquierdo de la portería de Agirrezabala.

Al final, el partido terminó con el 0-0 inicial y el Alavés, que se queda en mitad de tabla con 12 puntos, no pudo sumar otros tres en Mendizorroza que le permitieran acercarse a puestos europeos. El empate le supo mejor al Valencia, que volvió a puntuar en un encuentro que perfectamente pudo perder y le deja con 9 unidades en la tabla, tres por encima de la zona de descenso.