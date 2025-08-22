Alba Bautista y Lucía González se quedan sin finales individuales en el Mundial de gimnasia rítmica de Río

Archivo - Alba Bautista of Spain performs with the ball during Individual All-Around Qualification - Part 1 of 2 of the Rhythmic Gymnastics on Porte de La Chapelle Arena during the Paris 2024 Olympics Games on August 8, 2024 in Paris, France. - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las gimnastas españolas Alba Bautista y Lucía González no han logrado clasificarse para las finales individuales del Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica, que se disputa en Río de Janeiro (Brasil) hasta este domingo, tras quedarse fuera del corte después de los ejercicios de mazas y cinta.

Después de una primera jornada de aro y pelota, las participantes afrontaron este jueves las rotaciones de mazas y cinta. Bautista rozó el pase a la final con su vigésima posición con una puntuación total de 82,450 tras las jornadas de clasificación individual, mientras que González terminó en el vigésimo cuarto puesto con una puntuación de 80,450.

La alemana Darja Varfolomeev, vigente campeona olímpica y del mundo, concluyó en lo más alto de la tabla después de situarse como la mejor en los cuatro aparatos y en el concurso general (92,850), lo que le permite encaminarse hacia un nuevo título mundialista.

Este jueves, la turolense Alba Bautista realizó un gran ejercicio con las mazas que le valió una puntuación de 27,950, en decimanovena posición de la general, pero con la cinta bajó nota (26,850) a pesar de su precioso homenaje a la seleccionadora Alejandra Quereda, usando el maillot y el cinta que la alicantina portó cuando el equipo español conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2016, precisamente en Río.

Mientras, la alicantina Lucía González firmó un 27,500 en el ejercicio de mazas, antes de finalizar su actuación con un 26,100 en la cinta, donde pagó caro que se le escapase el aparato de las manos durante su ejecución.

A pesar de quedarse fuera de las finales individuales, ambas volverán a competir este sábado en la competición de conjunto, donde formarán equipo con Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández, Marina Cortelles y Lucía Muñoz.