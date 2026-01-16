El Albacete se "avergüenza" de los insultos racistas y perseguirá a quien lanzó un plátano a Vinícius

Albacete Balompié - Real Madrid, Carlos Belmonte - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Albacete condenó este jueves los insultos racistas que se escucharon en el duelo ante el Real Madrid en el Carlos Belmonte contra el jugador visitante Vinícius, y avisó que está trabajando para identificar también al autor del lanzamiento de un plátano al césped como enseñaron las imágenes del encuentro de Copa.

"Si Albacete y su Alba se caracterizan por algo es por su hospitalidad. Nuestra afición ha sido reconocida en innumerables ocasiones como una de las más deportivas y cordiales del fútbol español. Por ello duele y avergüenza a partes iguales que imágenes terribles, indignas y denunciables de índole racista empañen una noche mágica en el Carlos Belmonte", dice el comunicado oficial.

El equipo manchego, que dio la campanada de la Copa del Rey eliminando al Real Madrid este miércoles, se mostró contrario a "las actuaciones de espectadores que no respetan ni representan lo que encarna el albacetismo". "No vamos a consentir, bajo ningún concepto, que nuestra ciudad y nuestro Club queden señalados por comportamientos aislados indeseables", añade.

"Queremos comunicar que desde el Albacete Balompié ya estamos trabajando en la identificación de quien arrojó un plátano al terreno de juego. Una labor para la que demandamos la ayuda de las instituciones competentes y de nuestra afición, a la que requerimos de su cooperación durante este proceso con cualquier tipo de información o imagen que ayude a aclarar quién fue", apunta.

Así las cosas, el Albacete dejó claro que "adoptará todas las medidas disciplinarias que estén a su alcance para que, si es posible, no vuelva a pisar nunca más el Carlos Belmonte". Además, el conjunto manchego se refirió también a "los asquerosos cánticos de tinte xenófobo que un reducido grupo de aficionados profirieron en las inmediaciones del Carlos Belmonte horas antes del partido".

"El Albacete Balompié, en nombre de toda su ejemplar afición, desea mostrar su apoyo a Vinícius, al Real Madrid CF y a todos los madridistas frente a comportamientos tan deleznables, manifestando de nuevo nuestro total compromiso con la ardua labor de erradicar del fútbol -y de la sociedad, en general- cualquier comportamiento de índole racista, xenófobo o discriminatorio", termina.

LaLiga también apoyó al jugador brasileño del Real Madrid esta mañana con un mensaje en su cuenta de la red social 'X'. "Desde LaLiga condenamos cualquier insulto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian. Vinícius, LaLiga está contigo", fue el escrito de la patronal ante las escenas del Belmonte.