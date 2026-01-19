Albacete-FC Barcelona y Betis-Atlético, en cuartos de la Copa del Rey

Archivo - Detail of the Copa del Rey trophy during the draw of round of 8 for Copa del Rey celebrated at Ciudad de futbol de Las Rozas in Madrid on January 20, 2025, in Las Rozas, Spain. - Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

LAS ROZAS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El Albacete Balompié, único equipo superviviente de LaLiga Hypermotion, jugará ante el FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026, según ha deparado este lunes el sorteo de la antepenúltima ronda celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Además, el bombo ha dejado un atractivo duelo entre el Real Betis y el Atlético de Madrid en el Estadio de La Cartuja, mientras que el Valencia CF recibirá en Mestalla al Athletic Club y el Deportivo Alavés a la Real Sociedad en Mendizorrotza.

Los enfrentamientos de cuartos de final se celebrarán entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero, de nuevo a partido único antes de que el torneo entre en las eliminatorias a doble partido en las semifinales -10/11 de febrero y 3/4 de marzo-.

--EMPAREJAMIENTOS DE CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY.

Albacete Balompié - FC Barcelona.

Deportivo Alavés - Real Sociedad.

Valencia CF - Athletic Club.

Real Betis - Atlético de Madrid.