El Albacete sueña con apear al Barça de su Copa

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Albacete Balompié recibe este martes al FC Barcelona en el Carlos Belmonte (21.00) en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre con la intención de seguir soñando y sumar al Barça al carro de víctimas coperas en el que está el Real Madrid, contra quien logró una machada que además le ha llevado a mejorar resultados en LaLiga Hypermotion, mientras que los 'culers' quieren seguir vivos en su competición fetiche pese a perder a última hora a Raphinha.

Los blaugranas saben que están ante un posible partido trampa. Porque tuvieron la fortuna de quedarse al único superviviente de la Hypermotion pero, a la vez, deben jugar en un Belmonte en el que han caído además del Real Madrid (3-2) el Celta de Vigo (en la tanda de penaltis tras un 2-2). El 'Alba' quiere rememorar los tiempos de 'El Queso Mecánico' y cargarse a otro Primera y, de ser así, estaría ya en semifinales y a tres partidos de un posible título.

El FC Barcelona también quiere estar en esa situación y sabe que es claro favorito para lograrlo. Hay bajas inesperadas, hará alguna que otra rotación Hansi Flick pero, pase lo que pase en la previa, el Barça debe ganar. Y esa presión, sumada al hecho de que en el Real Madrid y su afición esperarán poder saborear una derrota blaugrana que les 'equipare', puede jugar en contra de un Barça que llega bien a la cita pero que tiene más a perder que a ganar.

Todo lo contrario que el 'Alba'. "No vamos a pensar en simplemente cumplir el expediente, ahora mismo nuestra ilusión, nuestro deseo, nuestro trabajo va todo enfocado a tratar de superar. Pero en fútbol puede pasar de todo y que cuando haces las cosas muy bien, te puedes encontrar grandes sorpresas también", admitió el entrenador manchego, Alberto González, en la rueda de prensa previa al partido copero en el Carlos Belmonte.

Y lejos de estar confiado, su colega blaugrana, Hansi Flick, quiere preparar el terreno para salir a darlo todo en el feudo manchego. "Como dije la última vez; los partidos de Copa suelen ser así, por eso nos gustan. No tienen nada que perder", afirmó el técnico alemán en referencia a un Albacete que llega al cruce tras competir a buen nivel ante rivales de Primera y que buscará alargar su sueño copero desde la intensidad y el orden.

Si el Albacete está en esta avanzada ronda tras cargarse al Real Madrid, el día que se estrenaba en el banquilo Álvaro Arbeloa, el Barça llega a cuartos tras superar al Racing Club de Santander (0-2) en El Sardinero en lo que sin duda era ya un duelo complicado ante un Segunda; ante el líder de la Hypermotion. El 'Alba' estáduodécimo, en una situación mucho mejor a la que tenía cuando se midió al eterno rival de los 'culers'. Y es que tras ganar a los blancos, el Albacete ha ganado en Liga a Cádiz (1-0), Valladolid (0-1) y Real Zaragoza (2-0); un 9 de 9 que les hace llegar eufóricos a la cita con el Barça.

También está en racha el Barça, que va superando el 2-1 encajado en Anoeta contra la Real Sociedad con dos triunfos europeos ante Slavia Praga y Copenhagen y, en LaLiga EA Sports, triunfos ante el Real Oviedo (3-0) y el Elche CF (1-3), superando el fortín del Martínez Valero justo antes de poner rumbo a Albacete. Buenos resultados, aunque algún titubeo en el juego que deberá ser subsanado en el Carlos Belmonte, para no verse de nuevo obligados a buscar una remontada, que parece ser una vía cualquiera más en el abanico de tácticas de Flick.

Además de las bajas conocidas de Pedri, Gavi y Andreas Christensen, el alemán tiene una ausencia destacada de última hora en Raphinha, por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha que le hace quedarse en casa por precaución, si bien el período de recuperación esperado es de una semana según anunció el club blaugrana este lunes. Por su parte, el Albacete no podrá contar con el defensa Pepe, que se suma a las bajas de larga duración de Cedeño, Garcia, López y Marín.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ALBACETE: Lizoain; Aguado, Javi Moreno, Vallejo, Neva, Bernabéu; Capi, Meléndez, Pacheco; Agus Medina y Jefté.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Cancelo, Araujo, Eric Garcia, Gerard Martín; Bernal, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: Carlos Belmonte.

--HORA: 21.00/La1, TV3 y RTVE Play.