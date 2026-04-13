Alberola Rojas pitará la final de la Copa del Rey Mapfre entre Atlético y Real Sociedad

Referee Javier Alberola Rojas looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Girona FC at Bernabeu stadium on April 10, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colegiado Javier Alberola Rojas es el elegido para pitar la final de la Copa del Rey Mapfre de este sábado (21.00 horas) en La Cartuja, en Sevilla, entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, según desveló el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El árbitro manchego está en Primera División desde la temporada 2017-18 donde ya suma 168 partidos y es internacional desde 2022 logrando el ascenso a la categoría FIRST de UEFA en 2025. Será su primera final de Copa de Rey en una edición en la que ha dirigido dos encuentros en primera y segunda ronda, el Constància-Girona FC y Extremadura-Sevilla FC, respectivamente.

Estará acompañado en las bandas por Alfredo Rodríguez y Jorge Bueno. De cuarto árbitro ejercerá Adrián Cordero y de quinto José Luis Martínez, mientras que el VAR será Jorge Figueroa Vázquez, como AVAR Daniel Trujillo Suárez y AVAR2 Luis Mario Milla.

El Atlético de Madrid presenta un balance de 11 victorias, 4 empates y 4 derrotas con el manchego como colegiado, y los dos partidos entre el equipo rojiblanco y el 'txuri urdin' que dirigió Alberola Rojas acabaron con triunfos de los vascos. La Real, con el manchego, ha logrado 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas.